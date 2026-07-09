«Il n'en est absolument rien» : Une rumeur déjà démentie pour le mercato du PSG 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a bougé chez les gardiens du PSG. Alors que le club de la capitale a officialisé le prêt de Renato Marin au CD Nacional, Alessandro Longoni s'est lui engagé avec le champion d'Europe. Et si ça bougeait encore à ce poste à Paris ? Alors qu'il a été question d'un intérêt du PSG pour Diogo Costa, la vérité serait finalement quelque peu différente...

En attendant peut-être Maghnes Akliouche ou encore Yan Diomandé, le PSG a officialisé l'arrivée... d'Alessandro Longoni. A 18 ans, le gardien de but italien s'est engagé jusqu'en 2031 avec le club de la capitale. « Je voudrais tout d’abord remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de rendre cette confiance », a notamment pu dire Longoni, qui vient remplacer numériquement Renato Marin, prêté pour la saison à venir au CD Nacional.

Diogo Costa pisté par le PSG ? Le PSG compte donc aujourd'hui 3 gardiens avec Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni. Mais cela peut-il encore bouger ? Alors que des questions ont pu se poser sur l'avenir du Français, voilà que certaines rumeurs ont également annoncé un intérêt du PSG pour Diogo Costa, portier du FC Porto et du Portugal. « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ », expliquait notamment le journaliste Gary De Jesus.