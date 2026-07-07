Mercato - Officiel : Le PSG annonce six nouvelles signatures !

Après avoir annoncé le départ de Gonçalo Ramos, qui est transféré à l'AC Milan, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé six nouvelles signatures. D'une part, Charles Bouygue et Djamy Olax ont paraphé de nouveaux contrats stagiaires. D'autre part, Noah Adnane, Léo Gnahore, Hermi Mfutila et Emmanuel Nzala rejoignent le centre de formation du PSG.

PSG : Un nouveau contrat stagiaire pour Bouygue et Olax

Sur son compte Instagram, Gonçalo Ramos a tenu à faire ses adieux au PSG. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », peut-on lire.