Mercato : Il signe au PSG et n’en revient toujours pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il s'agit de la première recrue estivale du PSG. En effet, le club parisien a officialisé la signature d'Alessandro Longoni qui a débarqué libre en provenance de l'AC Milan. Une signature pour préparer l'avenir et qui enchante totalement le portier italien qui a du mal à dissimuler sa joie après son transfert.

C'est désormais officielle, le PSG tient sa première recrue de l'été. Et comme il y a un an, il s'agit d'un jeune gardien de but. Après Renato Marin, recruté libre en provenance de l'AS Roma, c'est Alessandro Longoni qui débarque de l'AC Milan, lui aussi sans contrat. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 » , a écrit le PSG par le biais d'un communiqué. Et dans une interview accordée au site officiel du PSG, il n'a pas caché sa joie à l'idée de débuter l'aventure.

Longoni fou de joie après sa signature au PSG « Tout d'abord, je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée et pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Lorsque j'ai reçu le premier appel, j'ai ressenti un immense enthousiasme et beaucoup de bonheur. En même temps, j'étais conscient que c'était exactement ce que j'ai toujours voulu. J'ai toujours travaillé très dur en attendant une opportunité comme celle-ci, qui s'est présentée. Je suis très heureux et je vais continuer à travailler comme je l'ai toujours fait afin de rendre cette confiance », confie-t-il avant d'afficher son impatience à l'idée de découvrir le Campus PSG.