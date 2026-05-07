Habib Beye, le départ de l’OM annoncée sur La Chaine L’EQUIPE : «On sait qu'il va partir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé au poste d'entraîneur de l'OM en février dernier, Habib Beye a failli à sa mission puisque le club phocéen a été éliminé de la Coupe de France et ne terminera pas sur le podium de la Ligue 1. Et le journaliste Anthony Clément a d'ores et déjà annoncé au micro de La Chaine L'EQUIPE que Beye ne serait plus le coach de l'OM la saison prochaine...

La claque reçue par l'OM samedi dernier en championnat sur la pelouse du FC Nantes (3-0) a acté la désillusion suivante : le club d'Habib Beye ne peut plus terminer sur le podium de Ligue 1 en fin de saison, un objectif qui lui avait pourtant été fixé au moment de sa nomination en février dernier. L'avenir du coach sénégalais fait donc couler beaucoup d'encre, et certains affirment même qu'il n'entraînera plus l'OM la saison prochaine. Le journaliste de L’Equipe Anthony Clément en fait partie.

« J’acte déjà son départ » Il a récemment confirmé le futur départ d'Habib Beye au micro de La Chaine L'EQUIPE : « Plus personne ne veut prendre la parole dans cette équipe. 80% des joueurs se voient ailleurs, ceux qui voudraient rester se posent aussi des questions parce qu’ils n’ont pas de nouvelles d’en-haut puisqu’il n’y a pas d’en-haut. Le directeur sportif va partir, l’entraîneur on sait qu’il va partir. J’acte déjà son départ ? Oui parce que l’objectif c’était la 3e place et la Coupe de France, il n’y a ni l’un, ni l’autre », a-t-il indiqué, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 pour Habib Beye à l'OM.