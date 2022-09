Mercato

EXCLU - Mercato : Weissbeck prolonge et reste à Sochaux

Publié le 1 septembre 2022 à 15h14 par La rédaction mis à jour le 1 septembre 2022 à 15h21

Pisté par plusieurs écuries de Ligue 1, Gaëtan Weissbeck ne quittera pas Sochaux lors des dernières heures du mercato. Le capitaine sochalien souhaite fermement rester pour remonter le club en Ligue 1. Preuve en est, il vient tout juste de prolonger son contrat dans le Doubs.

Gaëtan Weissbeck fait partie des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2 depuis deux saisons. Et ses prestations ne laissent pas insensibles les écuries de Ligue 1. En cette fin de mercato, plusieurs clubs se sont même penchés sur son cas pour prendre la température. Le journal L'Equipe évoquait les intérêts de clubs comme Brest ou Angers. Mais selon nos informations, Gaëtan Weissbeck ne quittera pas le nid sochalien cet été. Sa décision est prise, il poursuit dans le Doubs avec le brassard de capitaine autour du bras. D'après nos sources, le joueur formé à Strasbourg a même prolongé son contrat dans le courant du mois août ! Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Sochaux, le voilà désormais lié jusqu'en juin 2025.

🔎 Le 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 de Weissbeck :⏰ 90'⚽ 1 but (magnifique)89% de passes réussies5 passes en profondeurs réussies1 centre réussi11 sur 16 duels remportés7 tacles ⚔️ pic.twitter.com/UQjD77XwIt — Anté 🇺🇦 (@Ante_FC) August 27, 2022

« Il veut tout faire pour remonter Sochaux en Ligue 1 »