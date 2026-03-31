Eric Cantona à l'OM : L’improbable demande pour le prochain président

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières heures, plusieurs noms ont commencé à être évoqués dans l’optique de devenir le prochain président de l’OM, à l’instar de Mohamed Bouhafsi, celui qui circule le plus selon le journaliste Daniel Riolo. Un ancien joueur de Marseille en a proposé un autre auquel on ne s’attendait pas, celui d’Eric Cantona.

Dans un entretien accordé au JDD ce week-end, Frank McCourt a indiqué que les recherches avaient débuté afin de trouver le prochain président de l’OM. Et depuis, plusieurs noms ont commencé à sortir. Selon Daniel Riolo, Mohamed Bouhafsi est celui qui « circule le plus ». La Provence a évoqué et démenti la piste Guillaume Cerutti, tandis que selon Foot Mercato, Richard Teyssier est une autre option étudiée par Marseille.

L’OM cherche son prochain président : Après Bouhafsi, un nouveau candidat révélé dans la presse https://t.co/GA4PZK1tje — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« Tu prends un Cantona » Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Pascal Olmeta a donné son avis sur ce dossier et semble plutôt militer pour voir un ancien joueur de l’OM accéder à la présidence du club : « Nous on peut parler football parce qu’on va faire passer le message plus clairement parce qu’on comprend le ballon. Quand on parle gardien, je peux en parler. Mais il y a des hommes qui peuvent parler une bonne fois pour toute pour l’OM, ceux qui connaissent l’OM et ceux qui connaissent le football qui est approprié à l’OM. J’ai eu la chance d’avoir un jour comme coach Beckenbauer. C’était tellement clair, il parlait football, on buvait ses paroles. Les époques sont pareilles. Tu prends un Di Meco, tu le mets président… »