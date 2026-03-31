Eric Cantona à l'OM : L’improbable demande pour le prochain président

Ces dernières heures, plusieurs noms ont commencé à être évoqués dans l’optique de devenir le prochain président de l’OM, à l’instar de Mohamed Bouhafsi, celui qui circule le plus selon le journaliste Daniel Riolo. Un ancien joueur de Marseille en a proposé un autre auquel on ne s’attendait pas, celui d’Eric Cantona.
Dans un entretien accordé au JDD ce week-end, Frank McCourt a indiqué que les recherches avaient débuté afin de trouver le prochain président de l’OM. Et depuis, plusieurs noms ont commencé à sortir. Selon Daniel Riolo, Mohamed Bouhafsi est celui qui « circule le plus ». La Provence a évoqué et démenti la piste Guillaume Cerutti, tandis que selon Foot Mercato, Richard Teyssier est une autre option étudiée par Marseille.
« Tu prends un Cantona »
Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Pascal Olmeta a donné son avis sur ce dossier et semble plutôt militer pour voir un ancien joueur de l’OM accéder à la présidence du club : « Nous on peut parler football parce qu’on va faire passer le message plus clairement parce qu’on comprend le ballon. Quand on parle gardien, je peux en parler. Mais il y a des hommes qui peuvent parler une bonne fois pour toute pour l’OM, ceux qui connaissent l’OM et ceux qui connaissent le football qui est approprié à l’OM. J’ai eu la chance d’avoir un jour comme coach Beckenbauer. C’était tellement clair, il parlait football, on buvait ses paroles. Les époques sont pareilles. Tu prends un Di Meco, tu le mets président… »
Di Meco, « tu peux considérer que c’est une bonne idée aussi »
« Il n’a pas envie d’y aller », lui a répondu Jérôme Rothen. « Bah tu prends un Cantona », a alors rétorqué Pascal Olmeta. « Il n’a pas envie d’y aller non plus », pense le présentateur de l’émission, même si l’ancien gardien de l’OM estime que « ça tu ne sais pas. » Enfin, selon Jean-Michel Larqué, Eric Di Meco ne serait pas une mauvaise idée : « Quand il cite Eric, évidemment tu ne peux pas l’écarter et tu peux considérer que c’est une bonne idée aussi. »