Mercato - OM : Didier Deschamps a été sollicité pour un transfert à Marseille

En cette année de Coupe du monde, les joueurs susceptibles d’être convoqués par Didier Deschamps veulent tout faire pour être dans sa liste. Dans cette optique, certains d’entre eux lui ont demandé son avis avant de changer de club, ce qui a notamment été le cas d’un international français de l’OM.
« Je tiens à Adrien Rabiot par rapport à ce qu’il est, ce qu’il a faire avec nous, ce qu’il est encore capable de nous apporter. » Le 27 août dernier, Didier Deschamps expliquait en conférence de presse pourquoi il avait décidé de convoquer Adrien Rabiot en équipe de France. Le milieu de terrain âgé de 30 ans était alors dans une situation délicate, lui qui à ce moment-là était encore à l’OM et avait été écarté par le club en raison d’une bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe.
Rabiot a échangé avec Deschamps avant de rejoindre l’AC Milan
« J'ai échangé à plusieurs reprises avec Adrien, je ne suis pas entré dans les détails, il a fait sa préparation, son premier match, il s'est passé ce qui s'est passé... Évidemment, ce n'est pas une situation facile pour lui. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici à lundi (jour de clôture du mercato) quand il nous rejoindra, mais lundi sa situation sera claire. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer, avec l'ampleur médiatique », expliquait le sélectionneur de l’équipe de France, qu’Adrien Rabiot a consulté avant de décider de rejoindre l’AC Milan.
« Le coach, c'était important car c’est une année de Coupe du monde »
« Un soulagement d’être là où je suis aujourd’hui après ce que j’ai vécu en début de saison ? On ne va pas revenir sur l’épisode, mais ça ne méritait pas tout ça. Donc non, ce n’est pas un soulagement. Tout s’est enchaîné, il a fallu que je rebondisse. Ce sont les aléas, ça s’est passé comme ça. J’ai pris acte, ok il faut que je trouve une solution. Je l’ai trouvée rapidement. J’ai pu aussi en parler avec le coach. J’ai eu aussi des avis différents. Le coach, c'était important car c’est une année de Coupe du monde. J’ai continué de faire ce que je faisais de très bien depuis cette saison passée à l’OM, mes deux dernières saisons à la Juventus », a déclaré Adrien Rabiot au micro de RTL, dans un entretien diffusé dimanche.