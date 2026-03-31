Mercato - OM : Didier Deschamps a été sollicité pour un transfert à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cette année de Coupe du monde, les joueurs susceptibles d’être convoqués par Didier Deschamps veulent tout faire pour être dans sa liste. Dans cette optique, certains d’entre eux lui ont demandé son avis avant de changer de club, ce qui a notamment été le cas d’un international français de l’OM.

« Je tiens à Adrien Rabiot par rapport à ce qu’il est, ce qu’il a faire avec nous, ce qu’il est encore capable de nous apporter. » Le 27 août dernier, Didier Deschamps expliquait en conférence de presse pourquoi il avait décidé de convoquer Adrien Rabiot en équipe de France. Le milieu de terrain âgé de 30 ans était alors dans une situation délicate, lui qui à ce moment-là était encore à l’OM et avait été écarté par le club en raison d’une bagarre avec son coéquipier Jonathan Rowe.

«C’est un nom qui va revenir à Marseille» : Deschamps de retour à l’OM, c’est possible ? https://t.co/7qVWMurIXO — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Rabiot a échangé avec Deschamps avant de rejoindre l’AC Milan « J'ai échangé à plusieurs reprises avec Adrien, je ne suis pas entré dans les détails, il a fait sa préparation, son premier match, il s'est passé ce qui s'est passé... Évidemment, ce n'est pas une situation facile pour lui. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici à lundi (jour de clôture du mercato) quand il nous rejoindra, mais lundi sa situation sera claire. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer, avec l'ampleur médiatique », expliquait le sélectionneur de l’équipe de France, qu’Adrien Rabiot a consulté avant de décider de rejoindre l’AC Milan.