Eli Junior Kroupi : Le transfert à 60M€ qui va relancer le mercato du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plutôt discret sur le mercato l'année dernière, le PSG pourrait se montrer un peu plus entreprenant cet été. En effet, parmi les noms évoqués du côté du PSG, Eli Junior Kroupi attire également l'attention en Angleterre. Autour d'une belle saison avec Bournemouth, il est dans le viseur de Tottenham. Mais les Spurs pourraient profiter d'un autre transfert à 60M€ pour se renforcer, ce qui pourrait profiter au PSG.

Avant-centre de 20 ans formé au FC Lorient, Eli Junior Kroupi a fait parler de lui de l'autre côté de la Manche ces derniers mois. Auteur d'une très belle saison avec 13 buts en Premier League, il a largement contribué au succès de Bournemouth, qualifié en Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Forcément, cela lui ouvre des portes sur le mercato. Mais alors qu'il se rapproche de Tottenham, tout pourrait être relancé et le PSG pourrait en profiter.

Tottenham fonce sur une nouvelle piste Très insistant sur la piste d'Eli Junior Kroupi ces dernières semaines, Tottenham a une autre piste pour satisfaire son mercato. En effet, d'après Standard Sport, Rafael Leao fait également partie des noms évoqués pour un éventuel recrutement prochainement. Le journaliste Daniele Longo évoquait même une offre de 60M€ pour le Portugais. Cela relancerait donc totalement les choses concernant un éventuel transfert d'Eli Junior Kroupi à Tottenham. Le PSG pourrait alors avoir un peu plus d'espoir concernant le jeune Français.