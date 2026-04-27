Du PSG à Barcelone : Les transferts ratés de Neymar et de Messi qui ne passent pas...

Alexis Brunet

Pendant plusieurs années, Neymar et Lionel Messi ont fait le bonheur du PSG après avoir été des joueurs très importants pour le FC Barcelone. Le club espagnol a d’ailleurs tenté de faire revenir les deux attaquants lorsqu’ils étaient encore à Paris, mais cela a échoué à chaque fois pour diverses raisons, comme l’a dévoilé l’ancien coach blaugrana, Xavi.

Lionel Messi et Neymar possèdent beaucoup de points communs. Si l’on analyse leur carrière, les deux attaquants sont passés deux fois par les mêmes clubs, le PSG et le FC Barcelone. Et pour les deux, à chaque fois l’expérience a été plus concluante en Espagne qu’en France. Le Brésilien comme l’Argentin ont souvent tenté de revenir au Barça, car ils se sentaient parfois mal à Paris.

Mercato - PSG : «Invendable», c'est déjà terminé pour une folie à 170M€ ? https://t.co/UfNuwD8kXW — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Avec Neymar, il y a eu une opportunité » S’il est de notoriété publique que Lionel Messi et Neymar voulaient revenir au FC Barcelone lorsqu’ils évoluaient au PSG, Xavi a livré quelques précisions sur ces dossiers. Lors d’un entretien accordé à AS, l’ancien entraîneur du Barça a révélé qu’il avait œuvré pour le retour des deux attaquants, mais cela ne s’est pas fait pour des raisons différentes. « J'ai réussi à faire revenir Dani Alves et j'ai essayé de faire revenir Neymar, Pedro et Messi quand j'étais entraîneur. On n'a pas pu faire revenir Pedro et Neymar à cause de la situation économique, et Messi parce que l'actuel président du Barça ne le voulait pas. Avec Neymar, il y a eu une opportunité, mais ça ne s'est pas fait non plus. Ça ne s'est pas fait à cause de notre situation économique très difficile. Le fair-play financier nous limitait considérablement, tout comme les fameux salaires. »