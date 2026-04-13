Didier Deschamps au Real Madrid : Son arrivée déjà plombée par un problème ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Se pose alors la question de son avenir. Plusieurs rumeurs circulent et voilà que ces derniers jours, il a notamment été question de la possibilité de le voir succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid. Mais voilà qu’il existerait un problème concernant l’arrivée de Deschamps au sein de la Casa Blanca.

Venu remplacer Xabi Alonso en cours de saison sur le banc du Real Madrid, Alvaro Arbeloa pourrait ne pas s’éterniser chez les Merengue. La saison prochaine, Kylian Mbappé et compagnie pourraient avoir un nouvel entraîneur. Mais qui ? Le numéro 10 madrilène pourrait bien le connaitre puisque c’est Didier Deschamps qui pourrait débarquer. Bientôt libre, le futur ex-sélectionneur de l’équipe de France a été annoncé aux commandes du Real Madrid. Mais est-ce réellement possible ?

Didier Deschamps à Danse avec les Stars, l'annonce de cette légende de l'OM https://t.co/4AIVRFgyRS — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

« Ça fait saliver tout le monde, mais… » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Bernard Lions a réagi à la possibilité de voir Didier Deschamps sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. C’est alors que le journaliste a souligné un problème à cela, expliquant : « Bien sûr l’hypothèse au Real Madrid ça fait saliver tout le monde. Didier Deschamps coche absolument toutes les cases et on peut même rajouter qu’il a joué en Espagne. Mais voilà, il y a un problème, il faut oublier. Il y a une question de timing ».