Des années plus tard, il balance tout : Le PSG a recalé un futur Ballon d'or... à cause de son nom !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a plus de deux décennies de cela, un joueur qui allait rafler le Ballon d'or peu de temps après pliait bagage : Ronaldinho. Cependant, le PSG a visiblement eu l'occasion de s'attacher les services d'un autre jeune talent qui était lui aussi destiné à de grandes choses, également lauréat du Ballon d'or quelques années plus tard. Mais l'entraîneur de l'époque a refusé de le faire venir à la minute où il a vu son nom.

Le Paris Saint-Germain a accueilli quelques grands noms du football depuis sa création en 1970. Certes, des stars telles que Neymar, Lionel Messi, David Beckham et Zlatan Ibrahimovic ont déposé leurs valises depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Mais avant cela, il y a en a eu d'autres et notamment Ronaldinho parti à l'été 2003 pour le FC Barcelone où il était sacré Ballon d'or deux années plus tard.

«Coach, il faut que tu regardes ce joueur, exceptionnel, un numéro 10. Franck peut nous l'avoir pour 5 à 6 millions de dollars» En parallèle du départ de celui qui est surnommé Ronnie au Barça, le PSG a eu la possibilité de recruter un autre joueur brésilien pour combler le vide que le champion du monde 2002 allait laisser à Paris. Pour France Football, Franck Logbi Henouda a livré les coulisses du transfert avorté de Kaka au Paris Saint-Germain. « En 2003, Jean-Michel Moutier cherche un numéro 10. Je vais dans les bureaux du PSG avec un DVD : "Regarde ce joueur, c'est un phénomène". Au bout de deux minutes, il m'arrête : "C'est ce qu'il nous faut". On part voir l'entraîneur à côté (Vahid Halilhodzic). Jean-Michel le prévient : "Coach, il faut que tu regardes ce joueur, exceptionnel, un numéro 10. Franck peut nous l'avoir pour 5 à 6 millions de dollars" ».