Départ du PSG : Randal Kolo Muani a choisi son prochain club !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté pour 90M€ en 2023 par le PSG, Randal Kolo Muani a été assez décevant et il a fini par perdre sa place dans la capitale. L'attaquant français a retrouvé des couleurs à la Juventus en prêt l'année dernière et a disputé la saison 2025/2026 à Tottenham. De retour au PSG, son départ semble inévitable. En tout cas, il a choisi sa destination.

Auteur d'une saison plus compliquée avec Tottenham, Randal Kolo Muani ne faisait pas partie de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026. Alors que le mercato vient d'ouvrir, il peut déjà régler son avenir en club, qui semble s'écrire loin du PSG. Le club de la capitale travaille sur son transfert à l'heure actuelle. Kolo Muani, lui, affiche sa préférence pour Juventus.

Randal Kolo Muani choisit la Juve A l'hiver 2025, Randal Kolo Muani est parti en prêt à la Juventus de Turin jusqu'à la fin de la saison pour tenter de se relancer. Il avait fait forte impression en inscrivant 5 buts lors de ses 3 premiers matches. Si les choses s'étaient calmées ensuite, il a visiblement laissé un bon souvenir dans les têtes italiennes. D'après le Corriere dello Sport, le nouveau PDG de la Juve a repris contact avec les dirigeants parisiens. Le dossier semble assez difficile à boucler mais Randal Kolo Muani souhaite faire son retour en Italie.