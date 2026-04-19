Départ du PSG : Fabrizio Romano annonce le club où Kolo Muani veut être transféré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Randal Kolo Muani n'entre plus du tout dans les plans du PSG depuis bientôt deux ans, et l'attaquant de l'équipe de France devra donc se trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival. Selon les dernières révélations de Fabrizio Romano, Kolo Muani aurait déjà une préférence pour son prochain club...

Actuellement prêté du côté de Tottenham alors qu'il était déjà parti en prêt pendant six mois à la Juventus Turin la saison passée, Randal Kolo Muani (27 ans) n'entre plus du tout dans les plan du PSG qui souhaiterait se débarrasser définitivement de l'attaquant français lors du prochain mercato estival. Difficile de trouver preneur dans ce dossier, et pourtant de son côté, Kolo Muani semble avoir déjà les idées claires quant à son prochain point de chute après le PSG.

PSG - «C’est un bon mec» : Un journaliste se livre sur l'attitude d'Ousmane Dembélé https://t.co/aNpzB1UatM — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Kolo Muani souhaite attendre la Juventus » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a évoqué l'avenir de Kolo Muani : « Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », confie le journaliste spécialisé sur le mercato, qui affirme donc que l'attaquant du PSG souhaite retourner à la Juventus Turin cet été.