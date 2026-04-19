Départ du PSG : Fabrizio Romano annonce le club où Kolo Muani veut être transféré !

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, Randal Kolo Muani n'entre plus du tout dans les plans du PSG depuis bientôt deux ans, et l'attaquant de l'équipe de France devra donc se trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival. Selon les dernières révélations de Fabrizio Romano, Kolo Muani aurait déjà une préférence pour son prochain club...
Actuellement prêté du côté de Tottenham alors qu'il était déjà parti en prêt pendant six mois à la Juventus Turin la saison passée, Randal Kolo Muani (27 ans) n'entre plus du tout dans les plan du PSG qui souhaiterait se débarrasser définitivement de l'attaquant français lors du prochain mercato estival. Difficile de trouver preneur dans ce dossier, et pourtant de son côté, Kolo Muani semble avoir déjà les idées claires quant à son prochain point de chute après le PSG.
« Kolo Muani souhaite attendre la Juventus »
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a évoqué l'avenir de Kolo Muani : « Je vous confirme ce que je vous disais concernant Randal Kolo Muani. Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur continue de pencher fortement pour la Juventus. Kolo Muani reçoit également d’autres propositions. Concernant Kolo Muani, par exemple, plusieurs clubs sont intéressés, non seulement en Europe, mais aussi des clubs prêts à débourser des sommes importantes pour le faire partir hors d’Europe. Je m'arrêterai là pour l'instant, mais d'un point de vue purement financier, je tiens à souligner ce que j'ai pu constater, à savoir que Kolo Muani est également courtisé à l'étranger avec des salaires très élevés, mais Randal Kolo Muani souhaite attendre la Juventus. Randal Kolo Muani, après un été compliqué en 2025 où l'opération a finalement échoué, la Juve a pris Openda – nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé dans ce cas-là. Kolo Muani a apprécié que la Juve revienne vers lui en janvier, qu'elle le courtise à nouveau », confie le journaliste spécialisé sur le mercato, qui affirme donc que l'attaquant du PSG souhaite retourner à la Juventus Turin cet été.
« Il a envie de la Juventus »
« Quand je dis la Juve, je parle de la direction, je parle des joueurs, car les anciens coéquipiers de Kolo Muani se sont manifestés pour essayer de le courtiser. Et Kolo Muani, en janvier, je vous le répète, s'était montré tout à fait ouvert à la Juve dans les derniers jours de janvier, puis c'est Tottenham qui l'a arrêté. Tottenham a ensuite changé d'entraîneur et tout le monde autour de Tottenham est en train de changer. Nous verrons donc maintenant si c'est la Juventus qui voudra recruter Kolo Muani, car il est clair que la Juve devra faire ses propres évaluations, choisir quoi faire pour l'attaque, nous connaissons le dossier de la prolongation de Vlahovic, mais la balle est dans le camp de la Juve car Kolo Muani va retourner au Paris Saint-Germain, car Kolo Muani ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain, car Kolo Muani a envie de la Juventus et nous verrons alors si la Juve voudra aller de l’avant sur ce dossier ou si elle choisira d’autres attaquants. Kolo Muani, pour l’instant, il faut le dire, attend et espère », poursuit Romano sur Kolo Muani. Affaire à suivre donc pour l'attaquant tricolore du PSG...