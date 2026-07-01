Départ de Geronimo Rulli : Le nom du prochain gardien de l’OM dévoilé sur La Chaine L’Equipe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, il faut s’attendre à plusieurs départs à l’OM. Alors qu’on parle surtout de celui de Mason Greenwood, d’autres joueurs vont quitter le club phocéen. Cela pourrait notamment être le cas de Geronimo Rulli. Si tel était le cas, la question serait alors de savoir qui récupérerait le rôle de gardien numéro 1 à Marseille. Jérôme Alonzo a semble-t-il la réponse.

La sanction de la DNCG est tombée et l’OM est désormais fixé sur sort. Ayant vu sa masse salariale encadrée ainsi que ses futurs transferts, le club phocéen peut donc accélérer sa préparation pour la saison prochaine. Le mercato estival va ainsi s’animer à Marseille, surtout dans le sens des départs. Outre Mason Greenwood, d’autres joueurs de l’OM vont partir. A commencer par Geronimo Rulli ? Alors que l’Argentin est notamment annoncé du côté de Boca Juniors, cela va donc ouvrir la porte à un nouveau gardien numéro 1 à Marseille.

« Jeffrey de Lange, derrière, ils en sont assez contents » La saison prochaine, l’OM pourrait donc se présenter avec un autre gardien que Geronimo Rulli dans les cages. Mais qui ? Selon Jérôme Alonzo, le club phocéen pourrait bien choisir la solution interne en actant la promotion de Jeffrey de Lange. « Rulli c’était dans les tuyaux. Je crois que la fin de saison a fait réfléchir et puis Jeffrey de Lange, derrière, ils en sont assez contents. Je ne sais pas s’il y a pas une promotion interne au niveau des gardiens », a-t-il dit sur le plateau de L’Equipe de France.