Départ de Geronimo Rulli : Le nom du prochain gardien de l’OM dévoilé sur La Chaine L’Equipe ?

Cet été, il faut s’attendre à plusieurs départs à l’OM. Alors qu’on parle surtout de celui de Mason Greenwood, d’autres joueurs vont quitter le club phocéen. Cela pourrait notamment être le cas de Geronimo Rulli. Si tel était le cas, la question serait alors de savoir qui récupérerait le rôle de gardien numéro 1 à Marseille. Jérôme Alonzo a semble-t-il la réponse.
La sanction de la DNCG est tombée et l’OM est désormais fixé sur sort. Ayant vu sa masse salariale encadrée ainsi que ses futurs transferts, le club phocéen peut donc accélérer sa préparation pour la saison prochaine. Le mercato estival va ainsi s’animer à Marseille, surtout dans le sens des départs. Outre Mason Greenwood, d’autres joueurs de l’OM vont partir. A commencer par Geronimo Rulli ? Alors que l’Argentin est notamment annoncé du côté de Boca Juniors, cela va donc ouvrir la porte à un nouveau gardien numéro 1 à Marseille.
« Jeffrey de Lange, derrière, ils en sont assez contents »
La saison prochaine, l’OM pourrait donc se présenter avec un autre gardien que Geronimo Rulli dans les cages. Mais qui ? Selon Jérôme Alonzo, le club phocéen pourrait bien choisir la solution interne en actant la promotion de Jeffrey de Lange. « Rulli c’était dans les tuyaux. Je crois que la fin de saison a fait réfléchir et puis Jeffrey de Lange, derrière, ils en sont assez contents. Je ne sais pas s’il y a pas une promotion interne au niveau des gardiens », a-t-il dit sur le plateau de L’Equipe de France.
« Concernant les ventes, l’OM pour le moment n’y parvient pas »
Geronimo Rulli pourrait donc faire partir des joueurs qui vont quitter l’OM cet été. Pour le club phocéen, vendre une priorité, mais voilà que cela ne serait pas aussi simple. A ce propos, Florent Germain, journaliste RMC, expliquait notamment : « Concernant les ventes, l’OM pour le moment n’y parvient pas parce qu’il y a différents facteurs. Il y a certains joueurs comme Balerdi qui sont des valeurs marchandes, lui il est blessé. Les joueurs qui touchent un gros salaire ne sont pas pressés de partir, c’est connu. Mason Greenwood et la Roma, la Roma a aussi été dans le viseur du fair-play financier donc tout ça retarde l’échéance. Et puis traditionnellement, une année de Coupe du monde, le mercato s’agite plus tard donc c’est un peu compliqué ».