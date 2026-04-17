De 40 à 20M€ : Un club de Ligue 1 prêt à profiter des malheurs du FC Nantes pour ce transfert ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement 17ème de Ligue 1, le FC Nantes fait face à la relégation en Ligue 2 la saison prochaine. Forcément, une descente devrait bouleverser les plans des Canaris sur le mercato estival, à commencer par certains départs majeurs. Un club de Ligue 1 pourrait d’ailleurs en profiter en recrutant la star nantaise Matthis Abline pour un moindre coût. Explications.

Le mercato estival risque de réserver son lot de surprises en France. Du côté du FC Nantes, la situation est très compliquée. Et pour cause les « Canaris » pointent actuellement à une inquiétante 17ème place en championnat, et courent droit vers une descente en Ligue 2. Forcément, une potentielle descente en deuxième division va bouleverser les plans nantais sur le mercato, et devrait notamment engendrer les départs de plusieurs joueurs très importants.

🇫🇷🚀 Matthis Abline's recent goal vs Paris FC reached a speed of 111.96km/h. It's the most powerful goal this season in Ligue 1! 😳 pic.twitter.com/PunHcqzbyL — EuroFoot (@eurofootcom) January 23, 2026

Matthis Abline devrait quitter Nantes cet été Attaquant de grand talent, Matthis Abline devrait notamment quitter le FC Nantes à l’issue de la saison, surtout en cas de relégation. D’après les dernières indiscrétions de Média Foot, plusieurs clubs de Ligue 1 suivent actuellement la situation de l’attaquant de 23 ans. Si l’OL est notamment intéressé, le coût du joueur formé au Stade Rennais pourrait freiner les dirigeants cet été. En revanche, certains clubs comme le LOSC sont très intéressés par sa signature d’après le média. Selon But, le recrutement de Matthis Abline est même une priorité pour Lille, qui cherche un remplaçant à Olivier Giroud.