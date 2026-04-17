De 40 à 20M€ : Un club de Ligue 1 prêt à profiter des malheurs du FC Nantes pour ce transfert ?

Actuellement 17ème de Ligue 1, le FC Nantes fait face à la relégation en Ligue 2 la saison prochaine. Forcément, une descente devrait bouleverser les plans des Canaris sur le mercato estival, à commencer par certains départs majeurs. Un club de Ligue 1 pourrait d’ailleurs en profiter en recrutant la star nantaise Matthis Abline pour un moindre coût. Explications.
Le mercato estival risque de réserver son lot de surprises en France. Du côté du FC Nantes, la situation est très compliquée. Et pour cause les « Canaris » pointent actuellement à une inquiétante 17ème place en championnat, et courent droit vers une descente en Ligue 2. Forcément, une potentielle descente en deuxième division va bouleverser les plans nantais sur le mercato, et devrait notamment engendrer les départs de plusieurs joueurs très importants.
Matthis Abline devrait quitter Nantes cet été
Attaquant de grand talent, Matthis Abline devrait notamment quitter le FC Nantes à l’issue de la saison, surtout en cas de relégation. D’après les dernières indiscrétions de Média Foot, plusieurs clubs de Ligue 1 suivent actuellement la situation de l’attaquant de 23 ans. Si l’OL est notamment intéressé, le coût du joueur formé au Stade Rennais pourrait freiner les dirigeants cet été. En revanche, certains clubs comme le LOSC sont très intéressés par sa signature d’après le média. Selon But, le recrutement de Matthis Abline est même une priorité pour Lille, qui cherche un remplaçant à Olivier Giroud.
Le LOSC prêt à profiter de la relégation des Canaris ?
Bruno Genesio, qui a notamment lancé Abline en professionnel à Rennes, est séduit par son profil. Surtout, une potentielle relégation de Nantes pourrait permettre au LOSC de recruter l’attaquant français pour un coût au rabais. Alors que le club nantais réclamait initialement 40M€ afin de lâcher son joueur, Abline pourrait quitter le club cet été contre 20M€ environ. Mais gare à la concurrence anglaise alors que Newcastle semble également sur le coup. Affaire à suivre…