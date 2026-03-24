«C'est tombé du ciel pour lui» : Le pari qui va coûter cher à l'OM ?

L'OM n'est plus en lice dans aucune des compétitions de coupes. Un échec pour le comité directeur du club au vu de la tournure des évènements cette saison. Du ménage a été effectué en interne et des changements ont été opérés. L'un d'eux est tout bonnement « tombé du ciel » selon une des voix fortes de RMC.
L'Olympique de Marseille a deux gros échecs à son actif en cette saison 2025/2026. Le premier sur le plan continental puisque l'objectif des dirigeants marseillais, afin de s'offrir une bouffée d'oxygène sur le plan économique après de gros investissements consentis l'été dernier, tablaient sur une qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce qui aurait permis au pensionnaire de Ligue 1 d'empocher un chèque de la part de l'UEFA. Chose qui ne s'est pas produite avec une élimination à l'ultime journée de saison régulière.
«Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’Olympique de Marseille»
Roberto De Zerbi a depuis perdu son poste d'entraîneur à la mi-février et a été remplacé par un ancien de la maison en la personne d'Habib Beye. Un cadeau tombé des cieux... pour le coach et non pour l'Olympique de Marseille selon Jérôme Rothen, lui qui est depuis sorti par la petite porte en quart de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2 puis 3-4). « Le regretter… Par rapport au choix d’Habib Beye, je vais dire oui. Je garde ma ligne de conduite : Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est aussi simple que ça. C’est une opportunité incroyable, c’est tombé du ciel pour lui, mais quand t’as aussi peu d’expérience, avec l’échec qui s’est passé à Rennes… ».
«Quand tu regardes le bilan en termes de contenu de match, il y a de quoi se faire du souci»
Aux yeux de la tête d'affiche de l'émission de RMC : Rothen s'enflamme, Habib Beye n'a pas suffisamment prouver sa valeur d'entraîneur pour avoir le droit d'entraîner l'Olympique de Marseille.
« Je pense que ça se mérite d’entraîner un des meilleurs clubs français. Ça se mérite en termes de personnalité, mais surtout de résultat. Si j’attendais beaucoup de choses de la part d’Habib Beye, je serais déçu et je dirais « oui, je regrette De Zerbi ». Mais moi De Zerbi, je trouve que c’est aussi un échec monumental par rapport à ce qu’ils avaient construit il y a un an et demi. Je pense qu’on nous l’a survendu, ça, c’est sûr, mais il a quand même eu des résultats ailleurs. Donc il avait des compétences pour amener des choses. Quand tu regardes les cinq matchs d’Habib Beye en championnat depuis qu’il est là, c’est trois victoires deux défaites. Et quand tu regardes le bilan en termes de contenu de match, il y a de quoi se faire du souci ».