«C'est tombé du ciel pour lui» : Le pari qui va coûter cher à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM n'est plus en lice dans aucune des compétitions de coupes. Un échec pour le comité directeur du club au vu de la tournure des évènements cette saison. Du ménage a été effectué en interne et des changements ont été opérés. L'un d'eux est tout bonnement « tombé du ciel » selon une des voix fortes de RMC.

L'Olympique de Marseille a deux gros échecs à son actif en cette saison 2025/2026. Le premier sur le plan continental puisque l'objectif des dirigeants marseillais, afin de s'offrir une bouffée d'oxygène sur le plan économique après de gros investissements consentis l'été dernier, tablaient sur une qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Ce qui aurait permis au pensionnaire de Ligue 1 d'empocher un chèque de la part de l'UEFA. Chose qui ne s'est pas produite avec une élimination à l'ultime journée de saison régulière.

💥@RothenJerome: "Beye n'a rien à faire sur le banc de l'OM, c'est tombé du ciel pour lui. Entraîner un des meilleurs clubs français se mérite en termes de personnalité et surtout de résultats. C'est pour cette raison que je regrette De Zerbi, mais c'était aussi un échec… pic.twitter.com/3Ub0jBAPW5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 23, 2026

«Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’Olympique de Marseille» Roberto De Zerbi a depuis perdu son poste d'entraîneur à la mi-février et a été remplacé par un ancien de la maison en la personne d'Habib Beye. Un cadeau tombé des cieux... pour le coach et non pour l'Olympique de Marseille selon Jérôme Rothen, lui qui est depuis sorti par la petite porte en quart de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2 puis 3-4). « Le regretter… Par rapport au choix d’Habib Beye, je vais dire oui. Je garde ma ligne de conduite : Habib Beye n’a rien à faire entraîneur de l’Olympique de Marseille. C’est aussi simple que ça. C’est une opportunité incroyable, c’est tombé du ciel pour lui, mais quand t’as aussi peu d’expérience, avec l’échec qui s’est passé à Rennes… ».