«Ça pourrait lui plaire» : Une nouvelle destination évoquée pour Didier Deschamps… et ce n’est pas le Real Madrid !

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va quitter son poste à la fin du Mondial 2026. Mais l'ancien champion du monde pourrait avoir un avenir chargé puisqu'il est déjà cité du côté du Real Madrid, une équipe qui aurait bien besoin de son expérience. Mais son choix pourrait se tourner vers une autre destination...
Pas au mieux encore cette saison, le Real Madrid a envie de trouver des solutions pour retrouver le chemin de la victoire. Le club espagnol pourrait profiter de la qualité de Didier Deschamps, qui présente de nombreux avantages pour prendre en main cette équipe. Mais il pourrait être convaincu par d'autres opportunités qui se présentent face à lui, comme l'évoque Eric Di Meco.
Didier Deschamps de retour en sélection ?
Alors qu'il devrait laisser sa place à Zinédine Zidane sur le banc de l'Equipe de France, Didier Deschamps pourrait recevoir de nombreuses propositions pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Il pourrait envisager également de prendre en main une autre sélection car selon Eric Di Meco, il peut « prendre une grande nation qui représente quelque chose pour lui. » Et le consultant de rajouter sur les ondes de RMC. : « C’est pour ça que je vous parlerais de l’Italie, car à un moment donné ils vont chercher un sélectionneur. Même s’ils n’ont pas une grande génération, l’Italie est peut-être un truc qui pourrait lui plaire car il passerait après un cimetière. »
Didier Deschamps prêt pour sa prochaine destination ?
A 57 ans, Didier Deschamps a déjà évoqué subtilement son avenir après les Bleus, avouant qu'il ne ferme pas la porte à de nouveaux postes par la suite. Le projet italien pourrait le séduire d'après Eric Di Meco puisqu'il garde un bon souvenir de son passage en Italie durant sa carrière. En effet, il a joué 5 saisons à la Juventus avant d'en devenir l'entraîneur de 2006 à 2007. « Comme il a joué en Italie, qu’il a été imprégné par cette culture avec sa vie de joueur et d’entraîneur derrière, faite de résultat, de pragmatisme » assure Eric Di Meco.