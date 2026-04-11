«Ça pourrait lui plaire» : Une nouvelle destination évoquée pour Didier Deschamps… et ce n’est pas le Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps va quitter son poste à la fin du Mondial 2026. Mais l'ancien champion du monde pourrait avoir un avenir chargé puisqu'il est déjà cité du côté du Real Madrid, une équipe qui aurait bien besoin de son expérience. Mais son choix pourrait se tourner vers une autre destination...

Pas au mieux encore cette saison, le Real Madrid a envie de trouver des solutions pour retrouver le chemin de la victoire. Le club espagnol pourrait profiter de la qualité de Didier Deschamps, qui présente de nombreux avantages pour prendre en main cette équipe. Mais il pourrait être convaincu par d'autres opportunités qui se présentent face à lui, comme l'évoque Eric Di Meco.

Deschamps sur le banc du Real Madrid : Le gros coup est validé par ce célèbre consultant https://t.co/b0cBx0Lrsx — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Didier Deschamps de retour en sélection ? Alors qu'il devrait laisser sa place à Zinédine Zidane sur le banc de l'Equipe de France, Didier Deschamps pourrait recevoir de nombreuses propositions pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Il pourrait envisager également de prendre en main une autre sélection car selon Eric Di Meco, il peut « prendre une grande nation qui représente quelque chose pour lui. » Et le consultant de rajouter sur les ondes de RMC. : « C’est pour ça que je vous parlerais de l’Italie, car à un moment donné ils vont chercher un sélectionneur. Même s’ils n’ont pas une grande génération, l’Italie est peut-être un truc qui pourrait lui plaire car il passerait après un cimetière. »