Bagarres au Real Madrid : Fabrizio Romano annonce des «conséquences» pour le mercato ?

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, rien ne va plus. De sérieuses tensions sont en train d’éclater entre les joueurs dans le vestiaire madrilène. Des bagarres ont notamment eu lieu, dont une avec Aurélien Tchouaméni récemment. Fabrizio Romano a alors indiqué qu’il pourrait y avoir des « conséquences » pour le mercato estival à venir.

Rien ne va plus au Real Madrid en ce moment. Kylian Mbappé cristalliserait certaines tensions à cause de son séjour en Italie pendant sa blessure. Certains éléments des Merengue auraient eu du mal à digérer certaines photos qui ont fuité. Mais d’autres joueurs en seraient venus au mains ces dernières heures. La presse espagnole a révélé une bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’entraînement. Ce n’est d’ailleurs pas la seule qui a éclaté. Et Fabrizio Romano explique que cela pourrait avoir des conséquences sur le mercato.

«Il y a vraiment des tensions au Real Madrid» « C’est une situation vraiment tendue. MARCA a révélé une autre bagarre au Real Madrid, cette fois incluant Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde à l’entraînement. Ce que je peux confirmer, c’est qu’Alvaro Carreras et Antonio Rüdiger avaient eu des problèmes il y a deux mois. Donc il y a vraiment des tensions au Real Madrid. Il va également falloir voir les conséquences que cela va avoir concernant la clarification de l’avenir de joueurs et de l’entraîneur » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.