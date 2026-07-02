Amine Gouiri sur le départ : L’OM fixe une condition pour son transfert !

Pierrick Levallet

Ennuyé par de sérieux problèmes économiques, l’OM entend vendre cet été pour renflouer ses caisses. Le club phocéen ne retiendrait visiblement personne sur le mercato, pas même Amine Gouiri. La direction marseillaise aurait toutefois fixé une condition pour accepter de laisser filer l’international algérien, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026.

L’OM se retrouve dans une situation délicate en ce moment. Alors que nous ne sommes qu’aux prémisses du nouveau projet avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à sa tête, le club phocéen est ennuyé par de sérieux soucis financiers. Les dirigeants marseillais auraient ainsi l’intention de vendre cet été sur le mercato afin de sortir du radar de la DNCG. Et dans cette optique, aucun joueur ne serait réellement retenu, pas même Amine Gouiri.

L'OM attend une bonne offre pour Amine Gouiri D’après les informations de L’Equipe, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio apprécieraient le profil de l’international algérien, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026. Seulement, le directeur sportif de l’OM et le nouvel entraîneur marseillais sauraient que l’attaquant de 26 ans fera l’objet de quelques convoitises sur le marché des transferts. La Juventus avait notamment tenté de le recruter l’hiver dernier et ne serait pas encore revenue à la charge cet été. Et en cas d’offre pertinente, l’ancien de l’OL pourrait être amené à faire ses valises et partir.