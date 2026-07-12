Accord trouvé sur le mercato : Un gros joueur de l’équipe d’Espagne veut signer au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouvel attaquant. Et les dirigeants parisiens se seraient tournés vers Ferran Torres après avoir un temps pensé à Eli Junior Kroupi. Le joueur du FC Barcelone serait d’ailleurs d’accord pour s’engager chez les Rouge-et-Bleu.

Le PSG commence à accélérer les choses pour son recrutement estival. Après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale s’est mis à la recherche d’un nouvel attaquant. Parmi les noms évoqués, celui d’Eli Junior Kroupi revenait assez régulièrement. Mais finalement, le joueur de Bournemouth serait plutôt tenté par un transfert à Tottenham, où il pourrait bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Les Rouge-et-Bleu se sont donc tournés vers Ferran Torres sur le mercato.

Ferran Torres est d'accord avec le PSG Et d’après les informations de TEAMtalk, le PSG et l’attaquant du FC Barcelone se seraient mis d’accord sur les termes personnels du contrat. L’international espagnol aimerait s’engager chez les doubles champions d’Europe en titre. Les négociations entre les deux clubs avanceraient également dans le bon sens, puisque les Rouge-et-Bleu chercheraient sérieusement à sceller ce deal. Reste maintenant à voir si un terrain d’entente pourra être trouvé entre les deux parties.