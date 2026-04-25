100M€ : L’OM prépare une folie pour le prochain mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival s’annonce d’ores et déjà très agité pour l’OM, qui devra impérativement valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions sous peine d’avoir un objectif de ventes fixé à hauteur de 100M€. Et il faudrait alors se séparer des meilleurs joueurs pour atteindre cette somme…

Actuellement sixième de Ligue 1 suite à la défaite concédée samedi dernier sur la pelouse du FC Lorient (2-0), l’OM est donc en train de s’éloigner du podium, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Un objectif qui avait pourtant été fixé à Habib Beye lors de sa nomination au poste d’entraîneur en février dernier, et en cas d’échec, l’OM devra alors se préparer à un mercato estival de folie avec de très nombreuses ventes au programme…

OM : Habib Beye répond à l'interview polémique de Facundo Medina ! https://t.co/oPocG4hc38 — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

« McCourt va réclamer 100M€ de ventes » Pierre Ménès a évoqué le sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube : « Si l’OM, ce qui est aujourd’hui une vraie possibilité, n’est pas en Ligue des Champions la saison prochaine, il est évident que McCourt comme il l’a déjà dit va réclamer 100 millions de ventes. Et probablement peu d’investissements. C’est-à-dire que la voilure va être considérablement réduite. Cette fois-ci, il n’y aura pas Longoria pour faire des tours de passe-passe pour arriver à contourner le désir de McCourt de ne jamais trop taper dans sa caisse », a indiqué Ménès. Une somme de 100M€ également évoquée par une source proche de l’OM récemment à But ! : « Le club est exsangue financièrement. McCourt veut 100 millions de vente cet été, il n’a pas le choix. Paixao, Greenwood, Gouiri sont concernés », a indiqué cette source.