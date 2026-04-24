Viré par l’OM pour s’être bagarré avec Rabiot, Rowe affole le marché des transferts !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis sa bagarre avec Adrien Rabiot à l'OM, Jonathan Rowe en a fait du chemin. Au point où ses performances à Bologne retiendraient l'attention de plus d'un recruteur dans le football européen. Il est question d'un potentiel changement d'air pour l'attaquant anglais, mais des conditions semblent avoir été fixées.

L'OM donnait le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 au Roazhon Park à la mi-août. Sur la pelouse du Stade Rennais, équipe d'Habib Beye à l'époque, l'Olympique de Marseille était tenu en échec alors que les Bretons avaient été réduits à 10 joueurs dès la première période après l'expulsion d'Abdelhamid Aït Boudlal. Victoire 1-0 des Rennais et s'en est suivi une altercation dans les vestiaires d'une « violence inouïe » à en croire les déclarations de l'ancien président marseillais : Pablo Longoria à l'AFP, entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.

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Il est actuellement estimé à 𝟰𝟬 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗’𝗘𝗨𝗥𝗢𝗦. 💰



Les clubs intéressés :

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man. United

🇹🇷 Galatasaray



Si Bologne veut le conserver,… pic.twitter.com/EtOoSZ0G1C — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2026

Quatre clubs prêts à lancer une opération séduction pour Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont été dans un premier temps écartés avant d'être vendus à l'AC Milan pour l'international français et à Bologne pour l'ailier anglais. En Emilie-Romagne, Jonathan Rowe s'est bâti une petite réputation avec ses 7 buts toutes compétitions confondues cette saison. Et maintenant ? La Gazzetta dello Sport lui prédit un été agité par rapport au marché des transferts. Aston Villa, Chelsea, Manchester United ainsi que Galatasaray auraient coché son nom dans leur short-list.