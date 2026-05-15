Jouer dans le stade du Real Madrid : Le rêve impossible de Gaël Fickou !

Axel Cornic

Professionnel depuis moins de trente ans, le rugby prend de plus en plus d’ampleur, surtout en France. La preuve avec les nombreuses délocalisations dans des enceintes normalement réservées au football comme le Stade de France ou le stade Vélodrome de Marseille, qui sont un succès économique pour les clubs de Top 14 comme pour la Fédération française de rugby. Mais Gaël Fickou rêve d’encore plus grand...

Lors de la dernière journée de Top 14, le RCT a quitté Mayol pour le stade Vélodrome, avec une affiche de gala face au Stade Toulousain. Un pari payant, puisque 66.831 spectateurs se sont déplacés pour assister à cette rencontre, qui s’est tout de même terminée sur une large défaite pour les hôtes toulonnais (27-51).

« Je joue le Stade Français au Stade de France, c’était dingue !» Voir des équipes de rugby dans des enceintes traditionnellement dédiées au football, c’est devenu une habitude en France. On se souvient tous des délocalisations du Stade Français orchestrées par Max Guazzini, avec un Stade de France quasiment plein à craquer à chaque rendez-vous. Gaël Fickou y était et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça lui a laissé un grand souvenir. « La première année que j’arrive à Toulouse, je joue le Stade Français au Stade de France. C’était dingue ! C’était l‘affiche, avec les deux Stades... c’était la folie » a confié l'ancien du Stade Toulousain, dans le podcast Rugby Confidential.