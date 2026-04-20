C'est parti au clash avec l'OM : Adrien Rabiot avait promis un record, c'est imminent ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille se trouve dans une position délicate après cette défaite à Lorient samedi dernier dans la course à la qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions (0-2). Loin de l'OM, Adrien Rabiot lutte avec l'AC Milan contre le Napoli et la Juventus pour obtenir la deuxième place du classement final de Serie A au vu de l'avance confortable de l'Inter. Sur le plan personnel, l'international français pourrait bien signer un record qu'il chasse depuis un bon bout de temps.

La Juventus, Sassuolo, l'Atalanta, le Genoa et Cagliari pour finir. Si Adrien Rabiot parvient à faire trembler les filets à quatre reprises lors de ces cinq derniers matchs de la saison de l'AC Milan en Serie A, l'ancien milieu de terrain de l'OM battra un record qui lui avait échappé de peu à Marseille la saison dernière, avant que cette collaboration ne prenne un terrible virage en août dernier à Rennes (0-1). Une bagarre avec Jonathan Rowe l'avait privé d'une deuxième saison à l'Olympique de Marseille.

Les propos forts d'Adrien Rabiot sur son départ, au micro de @RTLFrance :



"J'ai pas compris l'éviction non plus.. c'est une forme de trahison quelque part.



En ayant pas compris, je ne peux pas expliquer quoi que ce soit.



Mes coéquipiers savent la réalité, ce qu'il s'est passé,… pic.twitter.com/wZeOd9TnI6 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 8, 2025

«Je veux marquer au moins dix buts», plus que quatre pour Rabiot ? Direction l'AC Milan dans les derniers jours du mercato estival pour Adrien Rabiot après de multiples déclarations des dirigeants de l'OM ainsi que de sa mère et représentante Véronique Rabiot. A Marseille, l'international français avait marqué 10 buts au total dont 9 réalisations en Ligue 1. Cette saison avec le club rossonero, il pointe à 6 buts en Serie A à cinq journées de la fin. Dans la foulée de son départ de la cité phocéenne, Rabiot avait fait savoir pendant sa conférence de presse de présentation qu'il comptait atteindre la barre des deux chiffres en championnat pour la première fois de sa carrière. « Je suis ici pour réaliser de grandes choses, je veux marquer au moins dix buts », comme Sport Mediaset le rappelle ces dernières heures.