Mercato : Frank McCourt promet de faire un chèque pour sauver l'OM !

Alexis Brunet

L’OM est fixé. Après avoir reçu sa sanction européenne, le club phocéen sait maintenant à quoi s’attendre du point de vue local. Ce vendredi, la DNCG a annoncé un encadrement de la masse salariale marseillaise ainsi que des indemnités de mutation. Encore une fois, Frank McCourt a sauvé son équipe en promettant un chèque en cas de problème.

La sanction est tombée pour l’OM. Ce vendredi, la DNCG a rendu son verdict concernant le club phocéen qui verra donc sa masse salariale encadrée. Les Marseillais se sont vu infliger également des indemnités de mutation (limitation des transferts). La formation présidée par Stéphane Richard a tenté de se montrer rassurante, mais c’est finalement Frank McCourt qui a sauvé encore une fois l’OM.

McCourt s’engage à passer à la caisse en cas de problème Depuis son arrivée à l’OM en 2016, Frank McCourt a souvent dû mettre la main à la poche et cela va probablement continuer. En effet, selon les informations de RMC Sport, le propriétaire du club phocéen a apporté des garanties financières si Marseille n’arrive pas à atteindre ses objectifs de vente et ainsi assumer le déficit. Cela a donc permis aux Olympiens de ne pas être sanctionnés plus durement.