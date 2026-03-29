Mbappé, Olise, Barcola... : «Ça ne va pas aller», l’avertissement d’Ousmane Dembélé !

Cet été, Didier Deschamps va disposer de nombreux joueurs d’élites afin de composer son attaque pour la Coupe du Monde. L’équipe de France peut notamment compter sur les présences de Kylian Mbappé, de Michael Olise, de Bradley Barcola, mais aussi du Ballon d’Or Ousmane Dembélé. La vedette du PSG a néanmoins tenu à lancer un avertissement concernant l’attaquant française.
Un trio de luxe. Avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, et Michael Olise, Didier Deschamps dispose de trois piliers offensifs avec l’équipe de France. De quoi présager de belles choses en vue de la Coupe du Monde 2026, dans laquelle les Bleus font forcément partie des favoris. De son côté, Ousmane Dembélé arrive sur ce mondial dans la peau du Ballon d’Or en titre. Au micro de Fox Deportes, la star du PSG s’est livrée à ce sujet.
« Je suis très excité de ce qui va arriver »
« Jouer une Coupe du monde, ce n'est pas tous les jours. C'est un honneur pour un joueur de football professionnel, c'est là où il y a les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J'espère faire partie de cette liste et être très bon à cette Coupe du monde. Je suis très excité de ce qui va arriver. On se focalise surtout sur nous. Ça fait plusieurs années qu'il y a un groupe de joueurs qui se connaissent. Il va falloir qu'on soit surtout bons collectivement. Il n'y a pas vraiment de pression car on était des outsiders en 2018 et on a remporté ce trophée. On était l'un des favoris aussi au Qatar et on est allés jusqu'en finale. On est habitués à tout ça. Il y a beaucoup de calme », a ainsi confié Dembélé.
« Si on n'a pas une équipe structurée et soudée, ça ne va pas aller »
Le numéro 10 du PSG a également tenu à lâcher un gros avertissement. Malgré d’énormes individualités notamment offensives, les Bleus devront afficher une force collective puissante afin d’espérer aller au bout : « Il y a des individualités énormes. Mais on peut avoir tous les meilleurs joueurs du monde, si on n'a pas une équipe structurée et soudée, ça ne va pas aller. C'est surtout sur ça qu'on va être concentrés. L'équipe passe avant tout. On se prépare bien pour ce Mondial et on espère aller jusqu'au bout », conclut Ousmane Dembélé.