Mbappé, Olise, Barcola... : «Ça ne va pas aller», l’avertissement d’Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Didier Deschamps va disposer de nombreux joueurs d’élites afin de composer son attaque pour la Coupe du Monde. L’équipe de France peut notamment compter sur les présences de Kylian Mbappé, de Michael Olise, de Bradley Barcola, mais aussi du Ballon d’Or Ousmane Dembélé. La vedette du PSG a néanmoins tenu à lancer un avertissement concernant l’attaquant française.

Un trio de luxe. Avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, et Michael Olise, Didier Deschamps dispose de trois piliers offensifs avec l’équipe de France. De quoi présager de belles choses en vue de la Coupe du Monde 2026, dans laquelle les Bleus font forcément partie des favoris. De son côté, Ousmane Dembélé arrive sur ce mondial dans la peau du Ballon d’Or en titre. Au micro de Fox Deportes, la star du PSG s’est livrée à ce sujet.

“ESTOY EN EL MEJOR MOMENTO DE MI CARRERA.”. 🤩🇫🇷 Ousmane Dembélé se muestra confiado y motivado rumbo al Mundial 2026. En exclusiva con Ashley González, el jugador asegura que vive el mejor momento tras ganar el Balón de Oro. #TotalSports pic.twitter.com/g8Wdz847DY — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 28, 2026

« Je suis très excité de ce qui va arriver » « Jouer une Coupe du monde, ce n'est pas tous les jours. C'est un honneur pour un joueur de football professionnel, c'est là où il y a les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J'espère faire partie de cette liste et être très bon à cette Coupe du monde. Je suis très excité de ce qui va arriver. On se focalise surtout sur nous. Ça fait plusieurs années qu'il y a un groupe de joueurs qui se connaissent. Il va falloir qu'on soit surtout bons collectivement. Il n'y a pas vraiment de pression car on était des outsiders en 2018 et on a remporté ce trophée. On était l'un des favoris aussi au Qatar et on est allés jusqu'en finale. On est habitués à tout ça. Il y a beaucoup de calme », a ainsi confié Dembélé.