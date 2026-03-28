Kylian Mbappé : Cette histoire «invraisemblable» qui ne cesse de faire parler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une grande saison avec le Real Madrid pour le moment, Kylian Mbappé a été un peu freiné dans sa progression par une blessure au genou. L'attaquant français a fait son retour mais des explications ont été apportées quant à ses problèmes de genou. En effet le staff médical du Real Madrid se serait trompé de genou, une histoire qui n'arrête pas de faire couler de l'encre !

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a dû faire face à de nombreuses blessures dans son effectif. Au total, c'est même quasiment l'effectif entier qui a dû passer entre les mains des médecins puisque seuls 5 joueurs n'ont pas figuré parmi les différents communiqués médicaux qui sont venus animer la saison. Mais l'histoire avec le genou de Kylian Mbappé retient particulièrement l'attention tant elle semble folle.

Ousmane Dembélé : Le sacrifice réalisé pour Kylian Mbappé ? https://t.co/Xw0H4I9vBm — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

« Ça ne peut pas arriver » Ces derniers jours, des révélations incroyables ont été faites sur le staff médical du Real Madrid. En effet la confiance serait même rompue après des diagnostics qui se sont fait beaucoup attendre. Et pour cause : dans le cadre de Kylian Mbappé notamment, le staff médical se serait trompé de genou lors des examens. Une situation difficile à croire surtout pour un club comme le Real Madrid. « C’est invraisemblable. Ça ne peut pas arriver. (…) Il y a deux choses, il aurait pu avoir un diagnostic avec le staff médical du Real et demander une autre expertise en venant en France, car parfois avec les mêmes radio et le même IRM, tu peux avoir des diagnostics différents et des protocoles différents. Donc il aurait pu aller ailleurs pour avoir un autre avis médical, mais là on ne parle pas de ça » déclare Sarah Pitkowski dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.