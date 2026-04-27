Mason Greenwood ne «pense qu’à lui», le vestiaire de l’OM en a marre !

Alexis Brunet

Dimanche soir contre l’OGC Nice, Mason Greenwood a commencé la rencontre sur le banc. Un choix de la part d’Habib Beye qui a étonné, mais cela cacherait peut-être quelque chose de plus grave. En effet, certains coéquipiers de l’attaquant anglais seraient remontés contre lui, lui reprochant notamment de ne penser qu’à lui.

Avant la fin de la saison, l’OM veut absolument atteindre la troisième place de Ligue 1, qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Malheureusement pour lui, le club phocéen a laissé passer une belle occasion de se rapprocher de son objectif dimanche soir car il a concédé le match nul sur sa pelouse contre l’OGC Nice, à cause d’un penalty en fin de match transformé par Elye Wahi.

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❗️Mason Greenwood, annoncé diminué, par Habib Beye, a débuté sur le banc face à l’OGC Nice



⚠️ Mais selon nos informations, l’attaquant anglais paie aussi quelques frictions avec son entraîneur cette semaine@footmercato pic.twitter.com/6NbtTyMnE9 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 26, 2026

Greenwood est pointé du doigt par certains de ses coéquipiers Pour cette rencontre face à l’OGC Nice, Habib Beye avait décidé de se passer des services de Mason Greenwood au coup d’envoi. L’attaquant anglais n’est entré qu'à l’heure de jeu et il n’a pas réussi à se montrer décisif. Selon les informations de RMC Sport, le climat serait un peu tendu autour de l’ancien joueur de Manchester United car certains de ses coéquipiers à l’OM le pointeraient du doigt, lui reprochant de ne penser qu’à lui et de ne pas faire les efforts défensifs.