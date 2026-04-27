Mason Greenwood ne «pense qu’à lui», le vestiaire de l’OM en a marre !

Dimanche soir contre l’OGC Nice, Mason Greenwood a commencé la rencontre sur le banc. Un choix de la part d’Habib Beye qui a étonné, mais cela cacherait peut-être quelque chose de plus grave. En effet, certains coéquipiers de l’attaquant anglais seraient remontés contre lui, lui reprochant notamment de ne penser qu’à lui.
Avant la fin de la saison, l’OM veut absolument atteindre la troisième place de Ligue 1, qui serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Malheureusement pour lui, le club phocéen a laissé passer une belle occasion de se rapprocher de son objectif dimanche soir car il a concédé le match nul sur sa pelouse contre l’OGC Nice, à cause d’un penalty en fin de match transformé par Elye Wahi.
Greenwood est pointé du doigt par certains de ses coéquipiers
Pour cette rencontre face à l’OGC Nice, Habib Beye avait décidé de se passer des services de Mason Greenwood au coup d’envoi. L’attaquant anglais n’est entré qu'à l’heure de jeu et il n’a pas réussi à se montrer décisif. Selon les informations de RMC Sport, le climat serait un peu tendu autour de l’ancien joueur de Manchester United car certains de ses coéquipiers à l’OM le pointeraient du doigt, lui reprochant de ne penser qu’à lui et de ne pas faire les efforts défensifs.
« On ne peut pas le mettre en danger »
Interrogé sur la non-titularisation de Mason Greenwood avant la rencontre, Habib Beye s’était expliqué. « Mason, on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait deux matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger. » Selon Foot Mercato, le fait que l’Anglais débute sur le banc contre l’OGC Nice s’expliquerait plutôt par les frictions entre ce dernier et son coach lors des entraînements de la semaine.