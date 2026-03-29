Une star a recalé le PSG : «Entre l'argent et l'amour, c'était clair» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée à la tête du club en 2011, QSI n’a cessé de vouloir faire progresser le PSG, et ce, à tous les étages. Après avoir développé au maximum l’équipe masculine, les dirigeants ont tenté un énorme coup en 2025, en tentant de recruter une vedette chez les féminines. Mais cette star a décidé de recaler le club de la capitale. Explications.

Cela fait déjà plusieurs années que le PSG a cessé de vouloir recruter des stars. Mais pour l’équipe féminine, le club de la capitale était prêt à effectuer une exception. En effet, en 2025, le club parisien aurait tenté de recruter la célèbre Alexia Putellas.

ℹ️🚨 PSG Féminine : Gros coup à venir ? Alexia Putellas serait tentée de quitter le Barça pour rejoindre le PSG !



🤝 Le Paris Saint-Germain lui propose un contrat de quatre ans et est prêt à payer la clause ! L'offre du PSG est bien supérieure au contrat actuel.



🕵️Le Barça… pic.twitter.com/hZQLTVkLRK — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) September 17, 2025

Le PSG a tenté sa chance avec Alexia Putellas Le PSG était ainsi disposé à déclencher la clause libératoire de 1M€ qui aurait permis à la double Ballon d’Or de rejoindre Paris. Mais finalement, Putellas a décidé de rester au sein de son club de cœur : le FC Barcelone. « Quand cette offre est arrivée, ça s'est passé comme avec le reste des propositions. J'ai parlé avec le club : "Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Vous comptez sur moi ou non ?". Le débat s'est terminé là. Le présent, c'est le maillot que je porte. (...) Quand cette offre est arrivée, il n'y a pas eu plus de débat », confiait la milieu offensive en 2025.