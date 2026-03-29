Une star a recalé le PSG : «Entre l'argent et l'amour, c'était clair» !

Depuis son arrivée à la tête du club en 2011, QSI n’a cessé de vouloir faire progresser le PSG, et ce, à tous les étages. Après avoir développé au maximum l’équipe masculine, les dirigeants ont tenté un énorme coup en 2025, en tentant de recruter une vedette chez les féminines. Mais cette star a décidé de recaler le club de la capitale. Explications.
Cela fait déjà plusieurs années que le PSG a cessé de vouloir recruter des stars. Mais pour l’équipe féminine, le club de la capitale était prêt à effectuer une exception. En effet, en 2025, le club parisien aurait tenté de recruter la célèbre Alexia Putellas.
Le PSG a tenté sa chance avec Alexia Putellas
Le PSG était ainsi disposé à déclencher la clause libératoire de 1M€ qui aurait permis à la double Ballon d’Or de rejoindre Paris. Mais finalement, Putellas a décidé de rester au sein de son club de cœur : le FC Barcelone. « Quand cette offre est arrivée, ça s'est passé comme avec le reste des propositions. J'ai parlé avec le club : "Que se passe-t-il ? Que voulez-vous ? Vous comptez sur moi ou non ?". Le débat s'est terminé là. Le présent, c'est le maillot que je porte. (...) Quand cette offre est arrivée, il n'y a pas eu plus de débat », confiait la milieu offensive en 2025.
« Elle aurait pu accepter une offre de plusieurs millions, très tentante »
Journaliste pour SPORT, Iulene Servent avait détaillé les coulisses de ce refus du PSG pour la joueuse du Barça. « Il y a des décisions qui définissent une carrière, et d'autres qui définissent une personne. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu accepter une offre de plusieurs millions, très tentante, mais pour la capitaine du Barça, il n'y avait pas de débat, car entre l'argent et l'amour, c'était clair. Porter un maillot qui la remplit de fierté et jouer pour une équipe qu'elle apprécie et en laquelle elle croit, ça n'a pas de prix. (...) Je n'ai aucun doute, si j'étais à nouveau une petite fille de dix ans, je serais très claire sur ce que je veux faire plus tard : Alexia Putellas », confiait-elle.