«Une pipe absolue» au PSG : Le coup de gueule de Bertrand Latour sur Canal+

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, c’est une nouvelle fois Matvey Safonov qui était titulaire dans les buts du PSG. Lucas Chevalier a lui pris place sur le banc des remplaçants. Ça fait maintenant un moment que le Français n’a plus joué et voilà que dernièrement, l’image de Chevalier a quelque peu été ternie par certaines informations. De quoi faire réagir Bertrand Latour.

L’été dernier, le PSG recrutait Lucas Chevalier afin qu’il soit le numéro 1 et le remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Le fait est que le Français a déçu et a fini par perdre sa place. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, il a pris place sur le banc des remplaçants, voyant Matvey Safonov réaliser de solides performances dans les buts du PSG. La situation de Chevalier n’est donc pas simple actuellement et voilà que comme si ça ne suffisait pas, dernièrement, des informations sont apparues pour critiquer son comportement avec le reste de ses coéquipiers.

PSG-Bayern Munich : «Ce n’est pas Dark Vador», l’arrivée remarquée de Michael Olise au Parc des Princes https://t.co/fD8FeClUY0 — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Il commence à y avoir un acharnement autour de Chevalier » Sur le plateau du Canal Champions Club, Bertrand Latour a souhaité monter au créneau suite aux dernières informations parues sur Lucas Chevalier. C’est ainsi que le journaliste de Canal+ a dit du gardien de but du PSG : « Il y a peut-être un débat médiatique si on veut continuer de le raconter. Mais je pense que pour Luis Enrique, il n’y a même pas l’ombre d’un doute. Et je trouve que, ça donne l’occasion de parler de Lucas Chevalier, il commence à y avoir un acharnement autour de Chevalier ».