«Une pipe absolue» au PSG : Le coup de gueule de Bertrand Latour sur Canal+

Ce mardi, pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions, c’est une nouvelle fois Matvey Safonov qui était titulaire dans les buts du PSG. Lucas Chevalier a lui pris place sur le banc des remplaçants. Ça fait maintenant un moment que le Français n’a plus joué et voilà que dernièrement, l’image de Chevalier a quelque peu été ternie par certaines informations. De quoi faire réagir Bertrand Latour.
L’été dernier, le PSG recrutait Lucas Chevalier afin qu’il soit le numéro 1 et le remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Le fait est que le Français a déçu et a fini par perdre sa place. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, il a pris place sur le banc des remplaçants, voyant Matvey Safonov réaliser de solides performances dans les buts du PSG. La situation de Chevalier n’est donc pas simple actuellement et voilà que comme si ça ne suffisait pas, dernièrement, des informations sont apparues pour critiquer son comportement avec le reste de ses coéquipiers.
« Il commence à y avoir un acharnement autour de Chevalier »
Sur le plateau du Canal Champions Club, Bertrand Latour a souhaité monter au créneau suite aux dernières informations parues sur Lucas Chevalier. C’est ainsi que le journaliste de Canal+ a dit du gardien de but du PSG : « Il y a peut-être un débat médiatique si on veut continuer de le raconter. Mais je pense que pour Luis Enrique, il n’y a même pas l’ombre d’un doute. Et je trouve que, ça donne l’occasion de parler de Lucas Chevalier, il commence à y avoir un acharnement autour de Chevalier ».
« Maintenant on explique que c’est un mauvais garçon, qu’il se comporte mal »
« Je vois des informations qui sortent. J’ai l’impression que c’est devenu une pipe absolue, qu’il ne fera plus jamais un arrêt de sa vie, qu’il a vocation à être remplaçant au PSG. Je trouve que c’est un peu dur. Il a perdu sa place. Sa situation est enviable, il est gardien du PSG ça va. Mais bon il est arrivé, il ne joue plus, il est déclassé, maintenant on explique que c’est un mauvais garçon, qu’il se comporte mal. Ça va un peu loin je trouve. J’espère qu’il trouvera une solution », a-t-il poursuivi, prenant ainsi la défense de Lucas Chevalier.