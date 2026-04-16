«Une anomalie» bientôt résolue au PSG ? Il coûtera prochainement 100M€ ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Toujours en course pour défendre sa couronne en Ligue des Champions, le PSG peut aujourd’hui compter sur certains des meilleurs joueurs à leur poste. Une qualité qui n’est toutefois pas forcément reconnue à sa juste valeur pour certains. Mais voilà que ça pourrait prochainement être résolu et c’est ainsi qu’un joueur du PSG pourrait dépasser bientôt la barre des 100M€ de valeur.

Alors qu’on parle beaucoup de la force de frappe offensive du PSG avec Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola ou encore Khvicha Kvaratskhelia, il y a d’autres joueurs tout aussi décisifs un peu moins dans la lumière. C’est le cas de Willian Pacho. Recruté à l’été 2025, le défenseur central équatorien n’aura pas mis longtemps avant de crever l’écran et de s’imposer comme une valeur sûre à son poste aux côtés de Marquinhos. De quoi faire de Pacho le 4ème défenseur central le plus cher aujourd’hui, mais ça pourrait prochainement évoluer.

Lizarazu annonce un joueur «bizarre» au PSG ! https://t.co/qVxYIW2yxG — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Pacho, l'indispensable, plus fort défensivement, dans le jeu » Recruté pour un peu plus de 40 millions d’euros par le PSG en 2025, Willian Pacho est aujourd’hui valorisé à 70 millions d’euros. Le défenseur central équatorien se classe ainsi 4ème derrière William Saliba, Pau Cubarsi et Gabriel. Mais à en croire Raphaël Sebaoun, le Parisien devrait bientôt être le 1er dans ce classement… et dépasser la barre des 100M€. « Pacho, l'indispensable, plus fort défensivement, dans le jeu, la progression fulgurante d'un homme qui vaudra prochainement 100 millions d’euros », a d’abord lâché le journaliste lors de L’Equipe de Greg.