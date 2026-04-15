Mohamed Salah - PSG : Les rendez-vous ont viré au cauchemar pour le joueur !

Venu à plusieurs reprises au Parc des Princes, Mohamed Salah ne gardera pas un bon souvenir du PSG, que cela soit à Paris ou bien du côté d’Anfield. Et pour cause, l’attaquant égyptien est à la peine lorsqu’il retrouve le club de la capitale comme on a encore pu le constater ce mardi soir en Ligue des champions.
Vainqueur à l’aller (2-0), le PSG a battu Liverpool sur le même score ce mardi soir à Anfield et file en demi-finale de la Ligue des champions grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. « C’est un match important qui a montré aux supporters des deux équipes deux très bonnes équipes. On a cherché à contrôler le match. C’était très serré. On a eu des bons moments. En deuxième, ils ont pressé plus forts. On a montré quel type d’équipe nous sommes », a confié Luis Enrique après la rencontre.
Salah maudit face au PSG
Les Reds n’ont donc pas réalisé d’exploit, et ce malgré l’entrée en jeu de Mohamed Salah à la demi-heure de jeu en remplacement d’Hugo Ekitike, gravement blessé. Revanchard après avoir été laissé sur le banc par Arne Slot à l’aller, l’attaquant égyptien n’a pas réussi à tromper Matveï Safonov, une habitude pour lui. Comme l’a relevé Stats du Foot sur X, le PSG est le club que Mohamed Salah a le plus affronté dans sa carrière en Ligue des Champions (5 fois) sans avoir été décisif (0 but, 0 passe décisive). Une série qui n’aura donc pas pris fin cette saison.
Bientôt la fin de l’histoire entre Salah et Liverpool
Mohamed Salah a disputé son dernier match de Ligue des champions avec Liverpool, puisque son départ en fin de saison est d’ores et déjà acté. Une décision inéluctable alors que la star égyptienne est en difficulté depuis un an. « Les fans ont fini par accepter que son départ soit la bonne décision pour tout le monde, confiait dans Le Parisien Matt Addison, suiveur des Reds pour le Liverpool Echo, avant le quart de finale retour contre le PSG. Il a été l’un des meilleurs joueurs de tous les temps du club, mais ce n’est plus cet homme. Le club est confiant dans le fait qu’Isak, Wirtz et Ekitike peuvent devenir la prochaine génération d’attaquants de Liverpool. Le club a dépensé autant afin de préparer la fin du chapitre Salah. »