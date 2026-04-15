Mohamed Salah - PSG : Les rendez-vous ont viré au cauchemar pour le joueur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Venu à plusieurs reprises au Parc des Princes, Mohamed Salah ne gardera pas un bon souvenir du PSG, que cela soit à Paris ou bien du côté d’Anfield. Et pour cause, l’attaquant égyptien est à la peine lorsqu’il retrouve le club de la capitale comme on a encore pu le constater ce mardi soir en Ligue des champions.

Vainqueur à l’aller (2-0), le PSG a battu Liverpool sur le même score ce mardi soir à Anfield et file en demi-finale de la Ligue des champions grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. « C’est un match important qui a montré aux supporters des deux équipes deux très bonnes équipes. On a cherché à contrôler le match. C’était très serré. On a eu des bons moments. En deuxième, ils ont pressé plus forts. On a montré quel type d’équipe nous sommes », a confié Luis Enrique après la rencontre.

Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ? https://t.co/q9nitM2k7f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Salah maudit face au PSG Les Reds n’ont donc pas réalisé d’exploit, et ce malgré l’entrée en jeu de Mohamed Salah à la demi-heure de jeu en remplacement d’Hugo Ekitike, gravement blessé. Revanchard après avoir été laissé sur le banc par Arne Slot à l’aller, l’attaquant égyptien n’a pas réussi à tromper Matveï Safonov, une habitude pour lui. Comme l’a relevé Stats du Foot sur X, le PSG est le club que Mohamed Salah a le plus affronté dans sa carrière en Ligue des Champions (5 fois) sans avoir été décisif (0 but, 0 passe décisive). Une série qui n’aura donc pas pris fin cette saison.