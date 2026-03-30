Un «joueur très prometteur» au PSG : Pierre Ménès est bluffé !

Pierrick Levallet

La trêve internationale est terminée, les joueurs vont donc pouvoir retrouver leurs clubs respectifs et terminer la saison avant la Coupe du monde. Certains éléments du PSG ont su se montrer à leur avantage, surtout avec l’équipe de France. Pierre Ménès a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par un membre de l’effectif de Luis Enrique en particulier.

La trêve internationale étant arrivée à son terme, les joueurs vont pouvoir retourner dans leurs clubs respectifs. Le PSG va donc retrouver ses internationaux partis représenter leurs pays à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Certains éléments de Luis Enrique ont su se montrer à leur avantage avec leur sélection. Pierre Ménès a néanmoins été bluffé par un joueur du PSG en particulier.

Un joueur du PSG bientôt rappelé à l'ordre par Didier Deschamps ? https://t.co/NuEkzsHvSv — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

«Ce gamin a une densité physique et un volume de jeu qui m’impressionnent» Aligné aux côtés de N’Golo Kanté contre la Colombie ce dimanche soir lors de la victoire de l'équipe de France (1-3), Warren Zaïre-Emery s’est montré plutôt convaincant. Et l’ancien chroniqueur de Canal + avoue avoir été étonné par la prestation du milieu de terrain de 20 ans. « Zaïre-Emery a confirmé qu’il était redevenu le joueur très prometteur de ses débuts. C’est vrai qu’avec la blessure d’Hakimi puis celle de Fabian Ruiz, il a enchaîné 35 ou 36 titularisations consécutives. Ce gamin a une densité physique et un volume de jeu qui m’impressionnent » a confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.