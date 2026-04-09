Un joueur du PSG victime d’une fausse information ? La presse espagnole monte au créneau pour assurer sa défense

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG est entré dans le money time de sa saison, le club de la capitale arrive avec toutes ses forces en présence même s’il y a quelques pépins. Depuis le début de la saison, la formation parisienne n’a pas été épargné par les blessures et voilà qu’il y en a une actuellement qui fait beaucoup parler. Et voilà qu'en Espagne, on a tenu à apporter des précisions sur ce joueur du PSG en question.

Vainqueur de Liverpool ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a pu compter une nouvelle fois sur un très bon Warren Zaïre-Emery. Au milieu de terrain, le Français fait parfaitement oublier Fabian Ruiz. Cela fait maintenant un moment que l'Espagnol manque à l’appel, lui qui est touché au genou. Alors que tout le monde se demande quand il reviendra, aucune réponse claire n'est apportée à ce sujet. De quoi faire naitre des interrogations chez certains qui se demandent si Fabian Ruiz ne mettrait pas de côté le PSG pour se préserver pour la Coupe du monde à venir avec l’Espagne.

Ce joueur du PSG est «frustré», la confidence devant les caméras ! https://t.co/kvIXgYNzf7 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« En aucun cas liée à une volonté d'être au sommet de sa forme pour la Coupe du Monde » Fabian Ruiz ferait-il alors vraiment passer le PSG au second plan à l’approche de la Coupe du monde ? Pour AS, le journaliste Andrés Onrubia a pris la défense de l’Espagnol, contredisant alors de quoi on pouvait l’accuser en France : « Le mystère entourant la blessure de Fabián, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant trois mois, n'a aucun lien avec la Coupe du Monde à venir. Le milieu de terrain s'est blessé le 20 janvier lors d'un match de Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne et n'a pas rejoué depuis. Cette situation a suscité des inquiétudes en France , mais elle n'est en aucun cas liée à une volonté d'être au sommet de sa forme pour la Coupe du Monde, contrairement à ce que certains médias français ont insinué à tort. Fabián ne baisse pas les bras ».