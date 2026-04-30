Un crack est heureux après son transfert au PSG : «C'est actuellement le plus grand club au monde» !

L’été dernier, en plus d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier, le PSG avait conclu la signature de Renato Marin. Âgé de 19 ans, le gardien formé à l’AS Rome est donc devenu le troisième gardien du club parisien. S’il n’a participé qu’à une rencontre cette saison, le numéro 89 ne regrette pas son arrivée à Paris, bien au contraire. Explications.
Engagé dans une folle fin de saison, le PSG ne pourra plus compter sur Lucas Chevalier. Blessé à l’entraînement ce mercredi matin, le gardien français sera absent jusqu’à la fin de saison. Si Matvey Safonov va donc rester numéro un, le jeune Renato Marin va quant à lui être propulsé au rang de numéro 2. Arrivé l’été dernier au PSG, le jeune gardien de 19 ans est doté d’un gros potentiel.
Renato Marin prédit à un grand avenir
Formé du côté de l’AS Rome, Renato Marin est déjà considéré comme un grand talent par le club de la capitale. Auprès de l’Equipe, une source interne n’a pas manqué de prédire un très gros avenir pour le numéro 89, apparu à une reprise cette saison en Coupe de France : « C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre. » De son côté, Renato Marin est très satisfait de son intégration au sein de l’effectif du PSG.
« Il a choisi le PSG parce que c'est actuellement le plus grand club au monde »
« Il a choisi le PSG parce que c'est actuellement le plus grand club au monde », confie ainsi un membre de son entourage au quotidien sportif. De son côté, Luis Enrique s’était montré très satisfait de sa signature : « Renato Marin ? Je suis très content de l'avoir dans l'équipe. Il est l'un des gardiens les plus jeunes, mais il a énormément de qualité avec un profil que nous aimons », confiait ainsi l’Espagnol en septembre dernier.