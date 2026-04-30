Un crack est heureux après son transfert au PSG : «C'est actuellement le plus grand club au monde» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, en plus d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier, le PSG avait conclu la signature de Renato Marin. Âgé de 19 ans, le gardien formé à l’AS Rome est donc devenu le troisième gardien du club parisien. S’il n’a participé qu’à une rencontre cette saison, le numéro 89 ne regrette pas son arrivée à Paris, bien au contraire. Explications.

Engagé dans une folle fin de saison, le PSG ne pourra plus compter sur Lucas Chevalier. Blessé à l’entraînement ce mercredi matin, le gardien français sera absent jusqu’à la fin de saison. Si Matvey Safonov va donc rester numéro un, le jeune Renato Marin va quant à lui être propulsé au rang de numéro 2. Arrivé l’été dernier au PSG, le jeune gardien de 19 ans est doté d’un gros potentiel.

Renato Marin prédit à un grand avenir Formé du côté de l’AS Rome, Renato Marin est déjà considéré comme un grand talent par le club de la capitale. Auprès de l’Equipe, une source interne n’a pas manqué de prédire un très gros avenir pour le numéro 89, apparu à une reprise cette saison en Coupe de France : « C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre. » De son côté, Renato Marin est très satisfait de son intégration au sein de l’effectif du PSG.