Un club de Ligue 1 veut ce joueur du PSG, il y a danger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, les clubs ont déjà des plans en tête pour le mercato estival à venir. Ces dernières années, le PSG a vu de nombreux joueurs issus du centre de formation se frayer un chemin vers le haut niveau avec succès. Les jeunes font encore de l'œil et un nouveau transfert pourrait se préparer en Ligue 1.

Déjà considéré comme l'un des meilleurs clubs en Europe, le PSG a changé de dimension en remportant la Ligue des champions l'année dernière. Forcément, le club attire un peu plus l'attention et cela pourrait être le cas sur le marché des transferts. Un club de Ligue 1 aurait déjà un jeune joueur dans le viseur.

Un attaquant du PSG se lâche : Luis Enrique va adorer sa réponse ! https://t.co/TjsVFRJZLT — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Aymen Assab dans le viseur de l'AS Monaco Comme le révèle L'Equipe ce vendredi, l'AS Monaco pourrait repartir à la charge pour recruter un joueur issu du centre de formation du PSG. En effet, le club avait déjà recruté Romaric Etonde en 2023 et cette fois, c'est Aymen Assab, 17 ans, qui est pisté par le club de la Principauté. Ce dernier s'illustre particulièrement bien cette saison avec les moins de 19 ans mais il arrive au bout de son contrat dans la capitale à la fin de la saison. L'Equipe précise toutefois que les négociations ne sont pas terminées avec le PSG mais l'AS Monaco veut se montrer convaincante pour attirer le jeune joueur dans ses filets.