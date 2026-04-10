Un club de Ligue 1 veut ce joueur du PSG, il y a danger !

A l'approche de la fin de la saison, les clubs ont déjà des plans en tête pour le mercato estival à venir. Ces dernières années, le PSG a vu de nombreux joueurs issus du centre de formation se frayer un chemin vers le haut niveau avec succès. Les jeunes font encore de l'œil et un nouveau transfert pourrait se préparer en Ligue 1.
Déjà considéré comme l'un des meilleurs clubs en Europe, le PSG a changé de dimension en remportant la Ligue des champions l'année dernière. Forcément, le club attire un peu plus l'attention et cela pourrait être le cas sur le marché des transferts. Un club de Ligue 1 aurait déjà un jeune joueur dans le viseur.
Aymen Assab dans le viseur de l'AS Monaco
Comme le révèle L'Equipe ce vendredi, l'AS Monaco pourrait repartir à la charge pour recruter un joueur issu du centre de formation du PSG. En effet, le club avait déjà recruté Romaric Etonde en 2023 et cette fois, c'est Aymen Assab, 17 ans, qui est pisté par le club de la Principauté. Ce dernier s'illustre particulièrement bien cette saison avec les moins de 19 ans mais il arrive au bout de son contrat dans la capitale à la fin de la saison. L'Equipe précise toutefois que les négociations ne sont pas terminées avec le PSG mais l'AS Monaco veut se montrer convaincante pour attirer le jeune joueur dans ses filets.
L'AS Monaco prêt à refaire le coup ?
Au-delà de son intérêt pour le jeune Aymen Assab, l'AS Monaco pourrait également se pencher sur les dossiers d'autres joueurs du PSG nés en 2008 dont le contrat expire cet été, comme le rajoute L'Equipe. Le mercato estival du club de la capitale pourrait donc être particulièrement animé surtout au niveau de son centre de formation. Reste à savoir si l'ASM réussira son pari de recruter le jeune joueur du centre de formation.