«T’as pas de face», le clash provoqué par une star du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a totalement changé de dimension à partir de l'été 2011, date du rachat du club de la capitale par le Qatar. De nombreuses stars ont alors été recrutées grâce aux importants moyens financiers déployés, et l'un d'entre elles a provoqué un gros clash au sein d'un autre vestiaire de Ligue 1. Explications.

Recruté en fanfare par le PSG lors du mercato estival 2012 en provenance du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic a été la toute première star confirmée du projet QSI à rejoindre le Parc des Princes. Le géant suédois a donc logiquement été une attraction dans les années qui ont suivi, et sa présence semble avoir quelque peu perturbé certains vestiaires parmi les autres clubs de Ligue 1... Pascal Dupraz, qui entraînait à cet époque Evian Thonon Gaillard, a lâché une drôle d'anecdote qui concerne indirectement Ibrahimovic et le PSG.

« T'as pas de face ? Respecte-toi ! » Interrogé en janvier dernier dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Dupraz a révélé un clash qui avait éclaté dans son vestiaire à cette époque et qui concerne justement l'immense popularité d'Ibrahimovic : « Je dis à mes joueurs qu'il n'y en pas un qui ira lui demander d'échanger son maillot. Il faut se respecter. Le match suivant contre le PSG, un de mes joueurs va échanger son maillot et Ibra ne le calcule pas. Je l’ai pourri dans les vestiaires : 'T'as pas de face ? Respecte-toi !’ », raconte l'ancien coach savoyard, qui livre une autre anecdote au sujet du PSG et de l'une des grandes stars qu'il a vu passer.