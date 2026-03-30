Son transfert au PSG a capoté… pour son plus grand plaisir : «Quel pied ! J'ai été comblé»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a réalisé des transferts véritablement marquants, mais en a également manqué quelques-uns ! Dans les colonnes de l’Equipe, un ancien joueur de Ligue 1 a révélé comment son transfert vers Paris a été avorté, et lui a permis de vivre une superbe expérience à l’étranger. Explications.

Le PSG et les transferts, c’est parfois une longue histoire de désamour. Au cours de leurs carrières, de nombreux footballeurs ont eu l’opportunité de signer en faveur du club de la capitale, notamment avant l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Mais tous n’ont pas signé à Paris, et ce pour des raisons totalement différentes.

Plongez dans #RCLSB29 avec l'émission #Le1906 📺



Fabien Simon et l'ancien Lensois Pierre Laigle présenteront la rencontre à Bollaert-Delelis en compagnie du coach Pierre Sage et des acteurs du match.



À suivre en direct sur les canaux du club dès 19h30. — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2025

Pierre Laigle aurait pu signer au PSG Ce fut notamment le cas de Pierre Laigle. Comptant quasiment 200 matchs sous les couleurs du RC Lens entre 1990 et 1996, le milieu de terrain sera convoité par le PSG à la fin de son parcours avec les « Sang et Or ». Il y a quelques années, celui qui disputera également huit rencontres avec l’équipe de France racontera comment son transfert avorté vers Paris lui aura permis de s’éclater en Italie avec la Sampdoria.