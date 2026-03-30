Son transfert au PSG a capoté… pour son plus grand plaisir : «Quel pied ! J'ai été comblé»

Au cours de son histoire, le PSG a réalisé des transferts véritablement marquants, mais en a également manqué quelques-uns ! Dans les colonnes de l’Equipe, un ancien joueur de Ligue 1 a révélé comment son transfert vers Paris a été avorté, et lui a permis de vivre une superbe expérience à l’étranger. Explications.
Le PSG et les transferts, c’est parfois une longue histoire de désamour. Au cours de leurs carrières, de nombreux footballeurs ont eu l’opportunité de signer en faveur du club de la capitale, notamment avant l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Mais tous n’ont pas signé à Paris, et ce pour des raisons totalement différentes.
Pierre Laigle aurait pu signer au PSG
Ce fut notamment le cas de Pierre Laigle. Comptant quasiment 200 matchs sous les couleurs du RC Lens entre 1990 et 1996, le milieu de terrain sera convoité par le PSG à la fin de son parcours avec les « Sang et Or ». Il y a quelques années, celui qui disputera également huit rencontres avec l’équipe de France racontera comment son transfert avorté vers Paris lui aura permis de s’éclater en Italie avec la Sampdoria.
« Quel pied ! J'ai été comblé »
« Un transfert qui ne s’est pas fait ? Le PSG en 1996. J'étais à Lens depuis quinze ans, des pupilles à 26 ans, toute ma famille était dans la région. Il fallait que je parte, mais je ne me voyais pas partir trop loin. Paris était un bon compromis, Michel Denisot était président, et on était en négociation. Mais c'était pendant le Festival de Cannes, ça a traîné... Et la Sampdoria a tout réglé en trois jours ! Ce n'était pas évident de franchir le pas. Mes parents, c'était leur sortie de venir me voir jouer à Bollaert. Ils étaient fiers. Avec mon départ, ils ont perdu cette sortie. Moi, j'étais frileux au début, mais c'était le Championnat numéro un à l'époque. Quel pied ! J'ai été comblé », a ainsi confié Pierre Laigle auprès du quotidien sportif.