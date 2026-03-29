Une star du PSG a raté son transfert, «je me voyais déjà au Barça» !

Au cours de son histoire, le PSG a connu de très grands joueurs au sein de son effectif, et ce bien avant l’arrivée du Qatar à la tête du club en 2011. Dans les années 1990, une véritable vedette parisienne aurait dû rejoindre le FC Barcelone, mais son transfert n’avait pas pu être validé. Explications.
Le PSG a connu son lot de vedettes. Si le club de la capitale a pris une toute autre dimension en 2011 avec le rachat de QSI, Paris avait déjà connu une première heure de gloire dans les années 1990 sous la présidence de Michel Denisot et du groupe Canal +. A cette époque, plusieurs joueurs du PSG sont très respectés et convoités sur le marché des transferts, à commencer par « El Magnifico » David Ginola.
Quand David Ginola aurait pu signer au Barça
L’ailier iconique du PSG, arrivé en 1992 du côté du Parc des Princes, sera sur le départ trois ans plus tard en 1995. Et si finalement, Ginola rejoindra l’Angleterre et Newcastle United, ce dernier aurait dû signer au FC Barcelone. En 2013, le désormais chroniqueur de Canal + était revenu sur ce départ avorté. « Il m’avait demandé de venir jouer un tournoi de golf à Tarragone pour sa fondation », confiait ainsi l’ancien joueur du PSG en parlant de l’illustre Johan Cruyff.
« Je m’imaginais déjà au Barça sous les ordres de mon idole de jeunesse »
« A la fin, on était allés chez lui en catimini. On avait eu une longue discussion. C’était magique : je m’imaginais déjà au Barça sous les ordres de mon idole de jeunesse, le joueur à qui j’ai toujours voulu ressembler. Mais ça, je ne le lui ai pas dit. Lui m’a dit : « Tu fais partie des meilleurs joueurs du monde et tu as encore des belles perspectives de progression. Pour moi, tu es la priorité du Barça pour la saison prochaine », poursuit Ginola. Mais l’arrêt Bosman aura raison de son arrivée en Espagne : « Il fallait attendre de faire partir Stoichkov et Hagi et le PSG s’impatientait de ma réponse. Michel Denisot m’appelait et me demandait ce que je faisais, c’était embêtant. Tout était réglé ou presque, mais Cruyff n’a jamais réussi à transférer ces deux joueurs. Mon transfert ne s’est pas fait et ça a été difficile à digérer. »