Une star du PSG a raté son transfert, «je me voyais déjà au Barça» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a connu de très grands joueurs au sein de son effectif, et ce bien avant l’arrivée du Qatar à la tête du club en 2011. Dans les années 1990, une véritable vedette parisienne aurait dû rejoindre le FC Barcelone, mais son transfert n’avait pas pu être validé. Explications.

Le PSG a connu son lot de vedettes. Si le club de la capitale a pris une toute autre dimension en 2011 avec le rachat de QSI, Paris avait déjà connu une première heure de gloire dans les années 1990 sous la présidence de Michel Denisot et du groupe Canal +. A cette époque, plusieurs joueurs du PSG sont très respectés et convoités sur le marché des transferts, à commencer par « El Magnifico » David Ginola.

David Ginola fête aujourd’hui son 59e anniversaire ! 🥳🎂 pic.twitter.com/r8egBiiQec — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 25, 2026

Quand David Ginola aurait pu signer au Barça L’ailier iconique du PSG, arrivé en 1992 du côté du Parc des Princes, sera sur le départ trois ans plus tard en 1995. Et si finalement, Ginola rejoindra l’Angleterre et Newcastle United, ce dernier aurait dû signer au FC Barcelone. En 2013, le désormais chroniqueur de Canal + était revenu sur ce départ avorté. « Il m’avait demandé de venir jouer un tournoi de golf à Tarragone pour sa fondation », confiait ainsi l’ancien joueur du PSG en parlant de l’illustre Johan Cruyff.