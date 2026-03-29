Dans l’histoire après Mbappé, ce phénomène du PSG signe un très beau coup !

Alors qu’il se rapproche activement du titre de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé détient de nombreux records avec les Bleus. Notamment des records de précocité. Ce dimanche soir, au tour d’un phénomène du PSG de figurer aux côtés de la star du Real Madrid au sein d’un classement bien spécifique. Explications.
A seulement 27 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des légendes de l’histoire de l’équipe de France. Champion du monde à 19 ans, l’attaquant du Real Madrid est impressionnant dans de nombreux registres, comme celui des statistiques. Déjà meilleur passeur de l’histoire des Bleus, Mbappé devrait sauf énorme surprise, devenir prochainement le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française devant Olivier Giroud.
Zaïre-Emery entre dans l’histoire
Mais Kylian Mbappé est également un pionnier dans les statistiques de précocité avec l’équipe de France. Le numéro 10 et capitaine des Bleus est le plus jeune joueur à avoir accumulé dix sélections en équipe de France. Un cap que le joueur de 27 ans a atteint à l’âge impressionnant de 18 ans et 10 mois. Derrière le Bondynois, George Lech (19 ans et 10 mois), et Kingsley Coman (20 ans et 20 jours) complètent le podium. En honorant ce dimanche soir face à la Colombie sa 10ème sélection à 20 ans et 21 jours, Warren Zaïre-Emery marque lui aussi l’histoire en se plaçant à la quatrième position de ce classement.
Le phénomène du PSG impressionne
Revenu à un très bon niveau cette saison sous les ordres de Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain né en 2006 fait office de candidat sérieux dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. A noter que sur cette saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery a été le joueur le plus utilisé par le coach espagnol à Paris, et au vu de ses dernières prestations, cela ne devrait pas beaucoup changer dans les prochaines semaines…