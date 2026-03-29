Dans l’histoire après Mbappé, ce phénomène du PSG signe un très beau coup !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il se rapproche activement du titre de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé détient de nombreux records avec les Bleus. Notamment des records de précocité. Ce dimanche soir, au tour d’un phénomène du PSG de figurer aux côtés de la star du Real Madrid au sein d’un classement bien spécifique. Explications.

A seulement 27 ans, Kylian Mbappé fait déjà partie des légendes de l’histoire de l’équipe de France. Champion du monde à 19 ans, l’attaquant du Real Madrid est impressionnant dans de nombreux registres, comme celui des statistiques. Déjà meilleur passeur de l’histoire des Bleus, Mbappé devrait sauf énorme surprise, devenir prochainement le meilleur buteur de l’histoire de la sélection française devant Olivier Giroud.

🚨🚨 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗘𝗡 𝗭𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗬 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗨 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗟𝗘 𝟰𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗝𝗘𝗨𝗡𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 𝗔̀ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟬 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗘𝗡 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 ! 🇫🇷👦🏽



🥇 Kylian Mbappé (18 ans et 10 mois)

🥈 George Lech (19 ans et 10 mois)… pic.twitter.com/mwwdR8xwts — Warren Zaïre-Emery FR (@ZaireEmeryFR) March 29, 2026

Zaïre-Emery entre dans l’histoire Mais Kylian Mbappé est également un pionnier dans les statistiques de précocité avec l’équipe de France. Le numéro 10 et capitaine des Bleus est le plus jeune joueur à avoir accumulé dix sélections en équipe de France. Un cap que le joueur de 27 ans a atteint à l’âge impressionnant de 18 ans et 10 mois. Derrière le Bondynois, George Lech (19 ans et 10 mois), et Kingsley Coman (20 ans et 20 jours) complètent le podium. En honorant ce dimanche soir face à la Colombie sa 10ème sélection à 20 ans et 21 jours, Warren Zaïre-Emery marque lui aussi l’histoire en se plaçant à la quatrième position de ce classement.