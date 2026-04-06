PSG : Une «boucherie» à Paris, il annonce déjà la fin !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG veut, comme l'affirme son slogan, continuer de rêver plus grand. Et pour ce faire, cela passera par un rendez-vous à bien négocier cette semaine à Paris avec la visite d'une grande écurie européenne dans son antre du Parc des princes. Toutefois, l'issue de ce choc est déjà connue d'après un champion du monde. Explications.

Le PSG joue très gros pendant cette saison printanière. Et pour cause, après avoir raflé chaque trophée possible tant sur la scène nationale et européenne la saison dernière, l'équipe de Luis Enrique a déjà vu un nouveau succès lui échapper ces derniers mois avec une élimination précoce au stade des 1/16èmes de finale de la Coupe de France (0-1). Ce mercredi, place au quart de finale aller de C1 face à Liverpool au Parc des princes.

💥L'avis tranché de Duga sur le quart de finale de la Ligue des champions PSG-Liverpool.



"Ce sera une promenade de santé. Liverpool est catastrophique. La différence de niveau est colossale. Je pense que les Parisiens vont plier le match dès l'aller. Ça va être une boucherie !" pic.twitter.com/CJAyZAehpm — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 6, 2026

«Ca va être une promenade de santé» Les Reds restent sur une claque reçue face à Manchester City en quart de finale de la FA Cup (0-4) et ne devraient pas être en mesure d'opposer une grande résistance face aux vagues offensives du PSG devant le public des Rouge et Bleu. C'est du moins le ressenti partagé par Christophe Dugarry sur les ondes de RMC lundi à 48 heures du coup d'envoi de cette affiche de Ligue des champions entre le PSG et Liverpool. « Ca va être une promenade de santé, sincèrement. Liverpool est catastrophique, 14 victoires, 10 défaites depuis le début de la saison en championnat, 7 nuls, ils sont catastrophiques, ils ne jouent pas ensemble, la différence de niveau est colossale. Ils n'ont pas de jambes, rien, ils jouent à deux à l'heure ».