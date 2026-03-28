PSG - Un champion du monde 98 «en pétard» au Parc des Princes : «Il insultait la grand-mère de l’arbitre»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 11 mars dernier, le PSG remportait son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea. Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique avaient alors pris un bel avantage avant le match retour (5-2). Ce soir-là, il y avait du beau monde dans les tribunes du stade parisien et visiblement, c’était assez animé avec un champion du monde 98.

Le PSG sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale s’est qualité en prenant le dessus sur Chelsea que ce soit à l’aller (5-3) comme au retour (0-3). Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique avaient ainsi pris un bel avantage grâce notamment à un Khvicha Kvaratskhelia de gala. Ce soir-là, le streameur Kameto était dans les tribunes et alors qu’un certain Frank Leboeuf n’était pas loin de lui, il a vécu de sacrés moments.

Mercato : Il a refusé les «plus grands» clubs pour le PSG... et cela a été payant ! https://t.co/2jDbB5ehou — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Il est trop fou ce mec » A l’occasion d’un de ses streams sur Twitch, Kameto a ainsi raconté comment Frank Leboeuf avait vécu la défaite de Chelsea, son ancien club, contre le PSG au Parc des Princes. Il a confié dans un premier temps : « Frank Leboeuf, les gars, au match aller contre Chelsea, je suis invité au Parc, j’y vais et il y avait Frank Leboeuf à côté de nous. Il est trop fou ce mec. Je vous jure. Il était un peu éméché, il faisait que crier des trucs de fou. Il insultait la grand-mère de l’arbitre. On lui disait « toi tu es pour Chelsea », il disait « moi je suis neutre », à la fin, il m’a dit « au retour on va vous bais** » ».