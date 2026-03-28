PSG - Un champion du monde 98 «en pétard» au Parc des Princes : «Il insultait la grand-mère de l’arbitre»

Le 11 mars dernier, le PSG remportait son huitième de finale aller de la Ligue des Champions face à Chelsea. Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique avaient alors pris un bel avantage avant le match retour (5-2). Ce soir-là, il y avait du beau monde dans les tribunes du stade parisien et visiblement, c’était assez animé avec un champion du monde 98.
Le PSG sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale s’est qualité en prenant le dessus sur Chelsea que ce soit à l’aller (5-3) comme au retour (0-3). Au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique avaient ainsi pris un bel avantage grâce notamment à un Khvicha Kvaratskhelia de gala. Ce soir-là, le streameur Kameto était dans les tribunes et alors qu’un certain Frank Leboeuf n’était pas loin de lui, il a vécu de sacrés moments.
« Il est trop fou ce mec »
A l’occasion d’un de ses streams sur Twitch, Kameto a ainsi raconté comment Frank Leboeuf avait vécu la défaite de Chelsea, son ancien club, contre le PSG au Parc des Princes. Il a confié dans un premier temps : « Frank Leboeuf, les gars, au match aller contre Chelsea, je suis invité au Parc, j’y vais et il y avait Frank Leboeuf à côté de nous. Il est trop fou ce mec. Je vous jure. Il était un peu éméché, il faisait que crier des trucs de fou. Il insultait la grand-mère de l’arbitre. On lui disait « toi tu es pour Chelsea », il disait « moi je suis neutre », à la fin, il m’a dit « au retour on va vous bais** » ».
« J’ai pleuré de rire ce soir là »
Kameto a ensuite ajouté concernant Frank Leboeuf : « Il était tout seul et il faisait que de crier « arbitre encu** ». Il disait : « Les gardiens c’est les nuls au foot, j’en ai marre que les mecs sont nuls au foot et on leur demande de jouer au foot, c’est toujours le gardien qui a le plus la balle ». Il envoyait que des phrases de l’ancien football. J’ai pleuré de rire ce soir là, il m’a régalé. Dès qu’il pensait un truc, il envoyait en criant. Il était en pétard sur les gardiens ».