Mercato - Le PSG intéressé par Akliouche : Luis Campos a déjà vendu la mèche ?

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG en pincerait toujours pour Maghnes Akliouche et envisagerait de passer à l’attaque lors du prochain mercato estival pour enrôler le milieu offensif de l’AS Monaco. Un dossier qui risque de faire parler, alors que le directeur sportif du PSG Luis Campos avait déjà vendu la mèche il y a quelques mois sur l’intérêt qu’il porte pour Akliouche.
Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le PSG pourrait de nouveau recruter un jeune élément prometteur du football français et de la Ligue 1 lors du prochain mercato estival ! Luis Campos a réaxé la politique de recrutement du club de la capitale en ce sens depuis plusieurs années, et le directeur sportif du PSG aurait déjà une nouvelle cible : Maghnes Akliouche (24 ans). Selon les dernières informations révélées par Foot Mercato, le milieu offensif de l’AS Monaco intéresserait toujours autant le PSG, et ce dossier avait déjà fait réagir Luis Campos en septembre dernier.
Quand Akliouche fait sourire Luis Campos…
Invité à l’époque dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le directeur sportif du PSG avait tenu un discours clair sur sa politique de recrutement axé sur les jeunes talents français : « Quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire. Ce n'est pas nouveau ça. S'il y a un bon joueur qui a le profil pour notre équipe, on va essayer de le faire », avait indiqué Luis Campos. Et dans la foulée, Rothen glissait une blague concernant Maghnes Akliouche : « Tu sais que, Luis, je viens de recevoir un message d'Akliouche. Il nous écoute et il m'a dit : 'Ah oui, il parle de moi en fait’ ». Une blague de Rothen qui avait fait sourire Luis Campos… Autant d’éléments qui suffisent à confirmer tout l’intérêt qu’il porte au joueur de l’AS Monaco ?
Le PSG, «flatteur» pour Akliouche
Quelques mois auparavant, en mars 2025, Akliouche avait ouvert la porte au PSG au micro de Téléfoot : « Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un, voire le meilleur club de France. Pour moi, ça reste flatteur. Après, je suis concentré sur l’AS Monaco et on a des échéances très importantes. Je suis sous contrat jusqu’en 2028, je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien et pendant les matches. Et pour le reste, on verra tout simplement avec le club. Mais honnêtement, je me sens bien ici », avait confié l’attaquant de l’équipe de France. Reste donc à savoir si le PSG passera à l’action lors du prochain mercato.