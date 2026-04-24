Mercato - Le PSG intéressé par Akliouche : Luis Campos a déjà vendu la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG en pincerait toujours pour Maghnes Akliouche et envisagerait de passer à l’attaque lors du prochain mercato estival pour enrôler le milieu offensif de l’AS Monaco. Un dossier qui risque de faire parler, alors que le directeur sportif du PSG Luis Campos avait déjà vendu la mèche il y a quelques mois sur l’intérêt qu’il porte pour Akliouche.

Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le PSG pourrait de nouveau recruter un jeune élément prometteur du football français et de la Ligue 1 lors du prochain mercato estival ! Luis Campos a réaxé la politique de recrutement du club de la capitale en ce sens depuis plusieurs années, et le directeur sportif du PSG aurait déjà une nouvelle cible : Maghnes Akliouche (24 ans). Selon les dernières informations révélées par Foot Mercato, le milieu offensif de l’AS Monaco intéresserait toujours autant le PSG, et ce dossier avait déjà fait réagir Luis Campos en septembre dernier.

Un phénomène russe au PSG ? «Si une offre intéressante se présente, il sera ravi» https://t.co/gWztX0yBE7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Quand Akliouche fait sourire Luis Campos… Invité à l’époque dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le directeur sportif du PSG avait tenu un discours clair sur sa politique de recrutement axé sur les jeunes talents français : « Quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire. Ce n'est pas nouveau ça. S'il y a un bon joueur qui a le profil pour notre équipe, on va essayer de le faire », avait indiqué Luis Campos. Et dans la foulée, Rothen glissait une blague concernant Maghnes Akliouche : « Tu sais que, Luis, je viens de recevoir un message d'Akliouche. Il nous écoute et il m'a dit : 'Ah oui, il parle de moi en fait’ ». Une blague de Rothen qui avait fait sourire Luis Campos… Autant d’éléments qui suffisent à confirmer tout l’intérêt qu’il porte au joueur de l’AS Monaco ?