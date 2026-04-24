«Il y a un point de non-retour», ça sent la fin pour Ibrahim Mbaye au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps considéré comme un élément très prometteur du PSG, Ibrahim Mbaye a vu son temps de jeu fondre ces derniers mois au sein du club de la capitale. Et la journaliste Ambre Godillon semble même indiquer dans son discours que l’aventure pourrait rapidement toucher à sa fin pour le jeune attaquant sénégalais du PSG.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Ibrahim Mbaye (18 ans) semblait avoir un avenir tout tracé ces derniers mois : le jeune attaquant disposait d’un temps de jeu assez intéressant en début de saison et a ensuite remporté la CAN 2025 avec le Sénégal (titre qui leur a depuis été destitué au profit du Maroc). Mais problème : depuis son retour de cette compétition, Mbaye n’entre plus vraiment dans les plans de Luis Enrique, et dispose désormais d’un temps de jeu famélique au PSG, alors que se pose la question de son futur avec un contrat qui court jusqu’en 2028.

Un phénomène russe au PSG ? «Si une offre intéressante se présente, il sera ravi» https://t.co/gWztX0yBE7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Luis Enrique l’a averti Ces derniers jours, en conférence de presse, Luis Enrique avait passé un message clair à Ibrahim Mbaye, d’autant que l’entraîneur du PSG ne l’avait pas retenu pour la réception de l’OL en championnat : « Chaque minute que tu peux jouer au PSG, elle doit être spéciale. Je n’ai aucun regret sur Mbaye, mais il faut être prêt. Il a été prêt, mais j’attends beaucoup plus de tous les joueurs. C’est simplement la concurrence, un joueur doit rester en dehors de l’équipe. Il faut profiter de chaque minute », confiait l’entraîneur du PSG.