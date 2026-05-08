PSG : «Qu'il se mette au rugby», Christophe Dugarry s'en prend à Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi soir, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich après un match nul (1-1) qui n'a pas autant ébloui par rapport au match aller. Lors de cette confrontation, Matvey Safonov n'a fait que des dégagements longs qui ont très souvent fini en touche du côté de Michael Olise. Selon certains observateurs, c'est une tactique de Luis Enrique. Une information qui ne plaît pas du tout à Christophe Dugarry qui n'y croit pas du tout.

Solide à son poste de gardien face au Bayern Munich, Matvey Safonov s'est également fait remarquer pour avoir peut-être volontairement mis plusieurs dégagements directement en touche consécutivement. Le Russe aurait suivi une tactique de Luis Enrique qui visait à empêcher Michael Olise et Luis Diaz d'évoluer trop haut sur le terrain. Une hypothèse pas forcément partagée par Christophe Dugarry qui n'a pas hésité à le faire savoir.

« C'est une blague ou quoi ? » Ce vendredi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a abordé le sujet en évoquant le PSG. Pour lui, Matvey Safonov était simplement très maladroit. « C'est une blague ou quoi ? Je n’y crois pas une seule seconde. Il vise un côté, après il est maladroit… Alors le grand Luis Enrique, sa tactique c’est d’envoyer les ballons en touche! C’est super, qu’il se mette au rugby alors! Je veux bien qu’on mette la pression sur les côtés pour embêter l’adversaire mais quel est l’intérêt de faire ça ? » dit-il.