PSG : Nasser Al-Khelaïfi attaqué en France, son clan répond cash !

Président du PSG depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi dirige également la chaîne BeIN Sports, qui a récemment récupéré au nez de Ligue 1+, la diffusion de la prochaine édition de la Coupe du monde. Alors que cette affaire fait polémique, l’entourage du dirigeant qatari a décidé de prendre la parole ce jeudi soir.

Cette affaire fait jaser. Malgré un premier accord avec la FIFA, Ligue 1 + n’a pas remporté les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 en France. C’est finalement BeIN Sports qui, comme depuis son arrivée sur le territoire en 2012, diffusera la compétition. Alors que la LFP crie au scandale et que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi est clairement pointé du doigt, l’entourage du dirigeant qatari a pris la parole, après que le directeur général du club parisien Victoriano Melero ait lui aussi nié toute implication de Nasser dans ce dossier.

🚨📺 L'entourage de Nasser Al-Khelaïfi réagi après le CA : « Le scénario classique, qui revient tous les six mois dans le football français, consistant à accuser Nasser pour masquer l’incompétence et l’irresponsabilité des autres, est de retour. »@RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) February 12, 2026

L’entourage du président du PSG et de BeIN Sports réagit « Le scénario classique, qui revient tous les six mois dans le football français, consistant à accuser Nasser pour masquer l’incompétence et l’irresponsabilité des autres, est de retour. Yousef Al-Obaidly est Président de beIN SPORTS France ; il dispose d'une autorité exécutive totale et d'une supervision opérationnelle quotidienne de beIN en France, une réalité légale, pratique et constante depuis des années », indique ainsi l’entourage du président du PSG à RMC.