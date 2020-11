Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour... Thomas Tuchel !

Publié le 22 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Malgré le revers du PSG sur la pelouse de l'AS Monaco, Pierre Ménès estime que Thomas Tuchel n'est pas entièrement responsable de ce revers.

Régulièrement critiqué depuis le début de saison, Thomas Tuchel n'a pas arrangé son cas avec la défaite contre l'AS Monaco. Et pour cause, le PSG menait à la mi-temps 2 buts à 0 avant de s'effondrer en seconde période et finalement s'incliner (2-3). A la pause, Niko Kovac a effectué des changements payants en faisant entrer Cesc Fabregas et Caio Henrique, ce qui a permis à Kevin Volland d'évoluer en pointe. Des modifications tactiques qui ont changé la rencontre, pendant que Thomas Tuchel n'a pas pesé sur le match. Mais Pierre Ménès a d'autres explications.

Pierre Ménès refuse d'accabler Thomas Tuchel