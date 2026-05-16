PSG - Luis Enrique a oublié la finale de la Ligue des champions : L'annonce totalement inattendue !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le PSG va disputer un match sans enjeu face au Paris FC pour la dernière journée de Ligue 1. Le club de la capitale doit surtout préparer le dernier grand rendez-vous de la saison le 30 mai prochain : la finale de la Ligue des champions. L'an dernier, les hommes de Luis Enrique avaient livré une magnifique prestation pour battre l'Inter Milan. Une soirée que Luis Enrique a visiblement oubliée...

L'année dernière, Luis Enrique a réussi à mener le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions, une victoire très attendue depuis des années. Le club avait triomphé largement en finale face à l'Inter Milan (5-0) après un match totalement maîtrisé. Mais Luis Enrique ne veut pas regarder en arrière et veut se concentrer sur le match qui arrive face à Arsenal.

« Je ne me rappelle de rien » Avant de disputer le dernier match de la saison face au Paris FC en Ligue 1, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse avec déjà le prochain défi face à Arsenal. Au moment d'évoquer la finale de l'an dernier, il confie avoir oublié. « Si je suis honnête, je ne me rappelle de rien. Si on pense au passé, on est distrait. Je suis convaincu que l’on peut remporter la 2e Ligue des Champions, les joueurs aussi » assure-t-il.