PSG : L'entraîneur vide son sac, son calvaire ne fait que commencer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un quotidien qui commence à être difficile à vivre pour lui. Recruté par les dirigeants parisiens, il ne trouve pas totalement grâce aux yeux de Luis Enrique qui compte de moins en moins sur lui. En sélection, sa place n'est pas encore remise en question, mais la situation pourrait être amenée à évoluer prochainement. Le coach espagnol s'est lâché en conférence de presse.

Cela fait à présent deux mois que son statut a définitivement changé au PSG. Bien qu'il partait avec une place de titulaire quasi indiscutable, ses performances mitigées ont incité son entraîneur à renverser la vapeur. C'est pourquoi Luis Enrique l'a déclassé ces derniers temps, remettant en cause sa présence avec sa sélection nationale pour la Coupe du monde.

🎙️🇪🇸 Luis Enrique "très content" de la sélection de Lucas Chevalier :



"Je suis très content de le voir dans la liste, il le mérite. Je cherche à défendre les joueurs, mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier n'a pas changé pendant ce temps. Je suis très content de voir Lucas.… pic.twitter.com/Aj5de9LCjz — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) March 20, 2026

«Je ne mets pas de pression sur Luis Enrique, bien au contraire» Le cas Lucas Chevalier a particulièrement animé la conférence de presse de Didier Deschamps jeudi après-midi pour cette trêve internationale qui débutera la semaine prochaine aux Etats-Unis pour l'équipe de France avec des matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie les 26 et 29 mars. Devenu doublure de Matvey Safonov au PSG, Chevalier a toujours la confiance du sélectionneur des Bleus pour le moment. « Il est dans une situation plus compliquée. Il n'a pas de temps de jeu. Ça m'est arrivé souvent, avec des joueurs de champ, qui pouvaient être remplaçants en club, de tendre la main. Lucas est avec nous depuis un peu plus d'un an. Il ne faut pas oublier à l'automne que selon certains d'entre vous, il devait concurrencer Mike Maignan ou être numéro 1. Cette situation n'est pas idéale. J'ai échangé avec lui. En quatre mois il n'a pas perdu sa valeur. Il reste en activité. Je ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Ce sera une réflexion à avoir après ce rassemblement. Je ne mets pas de pression sur Luis Enrique, bien au contraire. On verra comment ça évolue... ».