Le PSG lui fait peur, un rendez-vous compliqué est annoncé…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sortir d’une qualification parfaitement maîtrisée face à Chelsea en Ligue des Champions cette semaine, le PSG va retrouver le chemin de la Ligue 1. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice ce samedi, dans un rendez vous qui s’annonce déjà compliqué pour les « Aiglons ».

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG doit se méfier. Et pour cause, le club parisien n’a qu’un point d’avance sur le RC Lens en championnat. Cependant, Paris a disputé un match en moins que les Lensois, et va avoir l’occasion d’accentuer son avance ce samedi soir sur la pelouse de l’OGC Nice (21h05).

🗣️"Toujours intéressant de jouer la meilleure équipe d’Europe"



🎙️Claude Puel 🇫🇷avant Nice / PSG



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« Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour jouer le PSG » Un match que redoute clairement l’entraîneur niçois Claude Puel. « On prépare un match. C’est toujours intéressant de jouer la meilleure équipe d’Europe et de savoir où se situer. Il y a trois points en jeu, comme n’importe quel match. On est toujours dans la situation de devoir aller chercher ces points. On est conscient de la valeur de chaque point. Il y en a encore pas mal à aller chercher. Il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour jouer le PSG. Ils jouent certes quatre jours après leur match de Ligue des champions mais le fait d’être qualifiés à la mi-temps leur a permis de faire tourner et de répartir les temps de jeu. C’est le dernier match avant les joutes internationales, c’est un autre contexte. Ils seront bien présents », a confié ce dernier en conférence de presse ce vendredi.